9 canlı Kartal

Maçın henüz 19. dakikasında Rosier çift sarıdan atıldı. 27’de Larin’in golü geldi. 32’de farkı ikiye çıkaran Josef de Souza, 5 dakika sonra direkt kırmızı kart gördü
ROSIER REKOR KIRDI!
Sarı kart cezasını geçen hafta çekip, dün ilk 11'de sahaya çıkan Rosier, 19. dakikada çift sarıdan oyundan atıldı. 4. kırmızı kartını gören Fransız yıldız, Tosic ve Franco ile birlikte 2007- 08'den bu yana bir Süper Lig sezonunda siyah-beyazlı formayla en fazla kırmızı kart çıkan 3 futbolcudan biri oldu. Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda 1 kırmızısı bulunan Rosier'e taraftarlar büyük tepki gösterdi.
JOSEF 'VAR' UYARISIYLA
Hakem Ümit Öztürk, 37. dakikada rakibinin ayağına tabanla giren Josef de Souza'ya sarı kart gösterdi. Ancak devreye VAR girince, pozisyonu izleyip sarıyı kırmızı karta çevirdi. Öztürk, Jahovic'in sarı kartını da aynı şekilde kırmızıya döndürdü.
SAKATLIĞA İKİ KURBAN
Göztepe maçında Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Welinton, büyük bir şanssızlık yaşadı. 12. dakikada sakatlanan Brezilyalı futbolcu, oyuna devam edemedi ve yerini Necip Uysal'a bırakmak zorunda kaldı. Rakibinin darbesi sonrası bir süre sahada kalan Ghezzal ise 64. dakikada oyundan çıktı.
BİR GÖRÜŞ: FATİH DOĞAN
Disiplin sorunu başladı mı?
SÜPER Lig'den düşmüş Göztepe ile Avrupa biletini kaybetmiş Beşiktaş'ın maçında üç kırmızı kart çıkarmak hakem Ümit Öztürk için ilginç bir istatistik! Hangi kart yanlış, hangisi doğru yaklaşımında değilim. Fotoğrafın geneline baktığınızda futbolcuların hakeme saygı duymadığı maçlarda "Oynatarakyönetmek" yerine "Kartlarla yönetmek" arasında hakemler futbolu yıpratıyor. Rosier'in son dönemdeki kırmızıyı çağıran, dağınık tavırları Valerien İsmael'in sorunu! Şunu merak ediyorum; Valerien'in takımında disiplin sorunu başladımı? Seçim meşguliyetine girmiş bir yönetim ve camianın konsantrasyonsuz hali takıma sirayet ederse toparlanmak zor olabilir. Rosier'in kırmızısında bir kişinin bile faul yok diye itiraz etmemesi, Rosier'in halinden şikâyetçi olmaması, incelenmesi gereken patolojik bir durum. Erken tatil durumu varsa tedbiralacak ilk kişi ana dili Fransızca olanValerien İsmael'dir. Bu eleştiriler kazanılmış iddiasız bir maç için değil, geleceğini kurmaya çalışan Beşiktaş ve yönetenler için cevap bulunması gereken tespittir.