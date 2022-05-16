9 canlı Kartal

Sarı kart cezasını geçen hafta çekip, dün ilk 11'de sahaya çıkan Rosier, 19. dakikada çift sarıdan oyundan atıldı. 4. kırmızı kartını gören Fransız yıldız, Tosic ve Franco ile birlikte 2007- 08'den bu yana bir Süper Lig sezonunda siyah-beyazlı formayla en fazla kırmızı kart çıkan 3 futbolcudan biri oldu. Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda 1 kırmızısı bulunan Rosier'e taraftarlar büyük tepki gösterdi.Hakem Ümit Öztürk, 37. dakikada rakibinin ayağına tabanla giren Josef de Souza'ya sarı kart gösterdi. Ancak devreye VAR girince, pozisyonu izleyip sarıyı kırmızı karta çevirdi. Öztürk, Jahovic'in sarı kartını da aynı şekilde kırmızıya döndürdü.Göztepe maçında Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Welinton, büyük bir şanssızlık yaşadı. 12. dakikada sakatlanan Brezilyalı futbolcu, oyuna devam edemedi ve yerini Necip Uysal'a bırakmak zorunda kaldı. Rakibinin darbesi sonrası bir süre sahada kalan Ghezzal ise 64. dakikada oyundan çıktı.SÜPER Lig'den düşmüş Göztepe ile Avrupa biletini kaybetmiş Beşiktaş'ın maçında üç kırmızı kart çıkarmak hakem Ümit Öztürk için ilginç bir istatistik! Hangi kart yanlış, hangisi doğru yaklaşımında değilim. Fotoğrafın geneline baktığınızda futbolcuların hakeme saygı duymadığı maçlardayerinearasında hakemler futbolu yıpratıyor. Rosier'in son dönemdeki kırmızıyı çağıran, dağınık tavırları Valerien İsmael'in sorunu! Şunu merak ediyorum;Seçim meşguliyetine girmiş bir yönetim ve camianın konsantrasyonsuz hali takıma sirayet ederse toparlanmak zor olabilir. Rosier'in kırmızısında bir kişinin bile faul yok diye itiraz etmemesi, Rosier'in halinden şikâyetçi olmaması, incelenmesi gereken patolojik bir durum.Bu eleştiriler kazanılmış iddiasız bir maç için değil, geleceğini kurmaya çalışan Beşiktaş ve yönetenler için cevap bulunması gereken tespittir.