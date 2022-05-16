Domenec Torrent'ten çarpıcı açıklama! "Yeni başkan bizimle konuşmak zorunda..."

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Domenec Torrent, beIN SPORTS'a konuştu.
"Oynamak istediğimiz şekilde oynamayı başardık. Ama rakip ilk geldiği pozisyonda gol attı. Biz ise birçok fırsat yakaladık ilk yarıda. Dolayısıyla bazen istediğiniz gibi oluyor, bazen olmuyor. Ceza sahasından ceza sahasına nasıl oynanacağını hoca planlar."
"Bizim de planımız onun üzerineydi. İlk yarıda birçok fırsat yakaladık ama onlar bir seferde gol attılar. Devre arasına 1-1 ile girdik. Galatasaray'da bu sene çektiğimiz en büyük sorun buydu. Çok fazla fırsat yakalasak bile çok fazla gol atamıyorduk. Bunu geliştirmemiz gerekiyor."
Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Domenec Torrent, "Fatih Terim'e az değil, çok saygı duyuyorum. Burada birçok başarı elde etti. Kim gelirse gelsin, takımın başındaki isme yardımcı olmanız lazım. Tarihte başarılara imza atmış insanlar her zaman müteşekkir olmak lazım ama her geleni yakmaya gerek yok. Daha gelmeden, geldiğim günlerde, bazı gazetecilerin beni neden eleştirmeye başladıkları tahmin edebiliyorum. Daha bizim kim olduğumu bilmeden eleştirdiler.
Kulübün ismine ve tarihine saygı duymak lazım ama her gelen insanı böyle yakmak doğru değil. Dürüst olan, cesur olan burada neler olduğunu biliyor. Neden böyle oluyor, neden gelen teknik adam yakılıyor, bunu herkes biliyor. İnsanlar 'Kulüp bana ait diyerek' hata yapıyor. Kulüpler taraftarındır. Burada neler olduğunu çok net biliyoruz" dedi.
Başkan Burak Elmas'a müteşekkir olduğunu söyleyen Torrent, "Burak Elmas'a beni buraya getirdiği için müteşekkirim. Burada yapmak istediklerimizi biliyorduk. Onunla çalışmaktan gurur duydum. Galatasaray sevgisini gösterdi. Birçok insan Galatasaray'ı sevdiğini söyler ama hiçbir şey yapmaz. Burak Elmas öyle değil" açıklamasını yaptı.
Domenec Torrent, geleceğiyle ilgili olarak ise "Bu hafta son maçımızı yapacağız. Sonra herkes gibi biz de tatile çıkacağız. 4 Temmuz için Avusturya'da sezon önü planımız var. Ama yeni başkanın kararlarına saygı duyarız. Mutlaka bizimle konuşmak isteyecektir. Bizim 3 sene kalmak gibi bir isteğimiz var. Yeni başkan bizimle konuşmak zorunda, bizim kontratımız devam ediyor. Bir süre daha İstanbul'da yaşayacağım, şehre bayılıyorum. Galatasaray'da çalışamasam bile, Galatasaray taraftarı olacağım" ifadelerini kullandı.
Diğer takımlarda kiralık oynayan futbolcular için ise İspanyol teknik adam, "Yunus Akgün'e bayılıyorum, maçtan sonra konuştum. Adana ne işi var? Bilmiyorum. Emre Akbaba, Alanyaspor'da... Oyun sistemime çok uygun oyuncular. Seneye 4 Türk kuralı var, Yunus Akgün, Emre Akbaba... Kadroda olurlarsa, ilk 11'de oynayacak seviyede olurlar" diye konuştu.
Başkan değişikliği haberlerinden etkilendiklerini kaydeden Domenec Torrent, "Sizce 40 gün 45 gün başkan değişecek söylentileri kolay mı? Sürekli basın tarafından çok kötü olduğunuzun söylenmesi. Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var. oradan geliyoruz. 50 gün boyunca iyi antrenman yapıp, iyi motive etmek. Bana çok motivasyon soruyorlar. Türkiye'de bunu sordukları için söylüyorum. Bugünkü gibi 95 dakika oynuyorlar mı, bunu sormuyorlar. Bizim fikrimiz çok çok net. Nereden geldiğimizi düşünün, ne görebileceğinizi tahmin edebilirsiniz" dedi.