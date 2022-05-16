Domenec Torrent'ten çarpıcı açıklama! "Yeni başkan bizimle konuşmak zorunda..."

"Bizim de planımız onun üzerineydi. İlk yarıda birçok fırsat yakaladık ama onlar bir seferde gol attılar. Devre arasına 1-1 ile girdik. Galatasaray'da bu sene çektiğimiz en büyük sorun buydu. Çok fazla fırsat yakalasak bile çok fazla gol atamıyorduk. Bunu geliştirmemiz gerekiyor."

Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Domenec Torrent, "Fatih Terim'e az değil, çok saygı duyuyorum. Burada birçok başarı elde etti. Kim gelirse gelsin, takımın başındaki isme yardımcı olmanız lazım. Tarihte başarılara imza atmış insanlar her zaman müteşekkir olmak lazım ama her geleni yakmaya gerek yok. Daha gelmeden, geldiğim günlerde, bazı gazetecilerin beni neden eleştirmeye başladıkları tahmin edebiliyorum. Daha bizim kim olduğumu bilmeden eleştirdiler.