Farkımızı göstereceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada,Gelecek sezon daha fit, daha disiplinli olacağız ve kalitemizle fark yaratacağız" dedi. Fransız hoca şöyle devam etti: "İlk kırmızı kart maçın planını değiştirdi. Rosier'e çıkan 2. sarı kart ağırdı. Oyuncumuz atılmamalıydı.Altyapıda onun gibi çok iyi futbolculara sahibiz. Gelecek sezon için bir dizi kararlar alacağız. Gidenlerin yerini dolduracak oyuncularla ilgileneceğiz. Beşiktaş'ın mantalitesine uygun isimlerle yolumuza devam edeceğiz."Kartal'ın genç yıldız adayı Emirhan İlkhan, son haftalarda gösterdiği performansla beğenileri toplarken hocasının da gözüne girmeyi başardı. Adını 11'e yazdıran ve gelecek yılın planlamasında büyük yer tutan5 yıllık yeni sözleşme yolda. Siyahbeyazlı takımdan sezonlukyeni sözleşme önerisi sunulacak.Beşiktaş'ta ikinci Süper Lig maçına çıkan Emre Bilgin, yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. 18 yaşındaki genç eldiven 7 kez rakip forvete geçit vermezken yüzde yüz başarı oranıyla oynadı. Teknik Direktör Valerien İsmael, saha kenarından sık sık 'Bravo' diyerek destek verdiği Emre'ye maç sonunda sarıldı.