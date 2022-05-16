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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Farkımızı göstereceğiz

Farkımızı göstereceğiz

İsmael, artık kadro için fikirlerinin netleştiğini belirtirken “Gelecek sezon daha fit ve daha disiplinli olup, kalitemizle fark yaratacağız” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada, "Aslında bu maç sezonun özeti gibi oldu. Sakatlık, disiplinsizlik ve her an gol atacak kalite. Artık kadro için çok net fikirlerimiz var. Gelecek sezon daha fit, daha disiplinli olacağız ve kalitemizle fark yaratacağız" dedi. Fransız hoca şöyle devam etti: "İlk kırmızı kart maçın planını değiştirdi. Rosier'e çıkan 2. sarı kart ağırdı. Oyuncumuz atılmamalıydı. Emre Bilgin çok kritik kurtarışlar yaptı. Kendisini tebrik ediyorum. Altyapıda onun gibi çok iyi futbolculara sahibiz. Gelecek sezon için bir dizi kararlar alacağız. Gidenlerin yerini dolduracak oyuncularla ilgileneceğiz. Beşiktaş'ın mantalitesine uygun isimlerle yolumuza devam edeceğiz."

EMİRHAN'A 10 KATI!
Kartal'ın genç yıldız adayı Emirhan İlkhan, son haftalarda gösterdiği performansla beğenileri toplarken hocasının da gözüne girmeyi başardı. Adını 11'e yazdıran ve gelecek yılın planlamasında büyük yer tutan 17 yaşındaki futbolcuya 5 yıllık yeni sözleşme yolda. Siyahbeyazlı takımdan sezonluk 150 bin TL kazanan Emirhan'a, 1.5 milyon TL'lik yeni sözleşme önerisi sunulacak.

18'LİK EMRE'DEN 7 NET KURTARIŞ
Beşiktaş'ta ikinci Süper Lig maçına çıkan Emre Bilgin, yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. 18 yaşındaki genç eldiven 7 kez rakip forvete geçit vermezken yüzde yüz başarı oranıyla oynadı. Teknik Direktör Valerien İsmael, saha kenarından sık sık 'Bravo' diyerek destek verdiği Emre'ye maç sonunda sarıldı.

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