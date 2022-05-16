İstanbul’da kupalı parti

Süper Lig'de 2021- 22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un kutlamaları hız kesmiyor.Kendi sahasındaki zemin hasarı nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınan Altay maçı için yönetimin bilet fiyatlarında indirime gitmesinden sonra, karşılaşmayı tribünden takip etti.İstanbul'u adeta bayram yerine çevirdi. Mücadele öncesinde futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı, tribüne çağrılarak alkışlandı.LIGDE liderliği garantiledikten sonra çıktığı Hatay maçında alkışlanan Trabzonspor'a dün Altay'dan da jest geldi.TRABZONSPOR yönetiminin taraftardan gelen talep sonrası dünkü maçın bilet fiyatlarında indirime gitmesi sonrası olay olmuş ve 20 dakika içinde tüm biletler tükenmişti. 70 bin kişinin geldiği Olimpiyat Stadı'nda 30 milyon TL'lik hasılat elde edildiği öğrenildi.KARŞILAŞMA için saatler öncesinden yola çıkan Trabzonsporlu taraftarlar, konvoylar oluşturarak stada geldi.Bazı taraftarlar araçlarını bırakarak yürümeyi tercih etti.ERKEN saatlerde toplanan Trabzonsporlu taraftarlar günü bayram havasında yaşadılar.TRABZONSPOR yönetimi, stadyum çevresindeaçtı.Trabzonspor dün Altay karşısında sahaya önceki gün tanıtılan şampiyonluk forması ile çıktı. TS Club üzerinden satışa sunulan formaların fiyatları ise 699,99 TL olarak açıklandı.