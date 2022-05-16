Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbul’da kupalı parti
Giriş Tarihi: 16.5.2022

İstanbul’da kupalı parti

İstanbul’da kupalı parti

Trabzonspor, şehrinden 1100 kilometre uzaktaki Olimpiyat Stadı’nda 70 bin kişilik taraftar desteğiyle yeni bir tarih yazdı

Süper Lig'de 2021- 22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un kutlamaları hız kesmiyor. Önceki gün Trabzon'da denizde başlayıp şehrin sokaklarına yayılan ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde zirve yapan bir şölenle kupasını kaldıran bordo-mavililer, festivale İstanbul'da devam etti.

REKORLARIN TAKIMI
Kendi sahasındaki zemin hasarı nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınan Altay maçı için yönetimin bilet fiyatlarında indirime gitmesinden sonra 70 bin seyirci, karşılaşmayı tribünden takip etti. Olimpiyat Stadyumu'nda tarihinin en yüksek seyirci rakamlarından birine ulaşan bordo-mavililer, İstanbul'u adeta bayram yerine çevirdi. Mücadele öncesinde futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı, tribüne çağrılarak alkışlandı. Karşılaşma sonu ise kupa ile atılan turda coşku tavan yaptı.



ALTAY'DAN ŞAMPIYONA ALKIŞ
LIGDE liderliği garantiledikten sonra çıktığı Hatay maçında alkışlanan Trabzonspor'a dün Altay'dan da jest geldi. Rakip takımın oyuncuları maç öncesi çıkış tünelinin önünde karşılıklı dizilerek bordomavilileri alkışladı.

30 MİLYON TL HASILAT
TRABZONSPOR yönetiminin taraftardan gelen talep sonrası dünkü maçın bilet fiyatlarında indirime gitmesi sonrası olay olmuş ve 20 dakika içinde tüm biletler tükenmişti. 70 bin kişinin geldiği Olimpiyat Stadı'nda 30 milyon TL'lik hasılat elde edildiği öğrenildi.

AKIN AKIN OLİMPİYAT'A
KARŞILAŞMA için saatler öncesinden yola çıkan Trabzonsporlu taraftarlar, konvoylar oluşturarak stada geldi. Trafik kilitlenirken, araçlar stada ulaşabilmek için uzun süre yolda kaldı. Bazı taraftarlar araçlarını bırakarak yürümeyi tercih etti. Giriş kapılarında da uzun kuyruklar oluştu.




STAT ÖNÜNDE HORON
ERKEN saatlerde toplanan Trabzonsporlu taraftarlar günü bayram havasında yaşadılar. Stadyum çevresinde horon oynayarak eğlenmeye başlayan bordo-mavililer, meşaleler, şampiyonluk şarkıları ve kolbastı ile çok renkli görüntüler oluşturdular.

TS CLUB'A HÜCUM VAR
TRABZONSPOR yönetimi, stadyum çevresinde dört farklı noktaya TS Club açtı. Taraftarlar, biri tır, üçü stanttan yapılan satışlarda bordomavili formalara ve ürünlere büyük ilgi gösterdi.

YENİ FORMA SAHNEYE ÇIKTI
Trabzonspor dün Altay karşısında sahaya önceki gün tanıtılan şampiyonluk forması ile çıktı. TS Club üzerinden satışa sunulan formaların fiyatları ise 699,99 TL olarak açıklandı.

ERHAN UZUNER

EN ÇOK OKUNANLAR

Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntü! Sosyal medyadan tepki yağdı: 'Alacak olan bir daha düşünsün'
İsveç'ten NATO üyeliği için Türkiye adımı: Heyet gönderecekler!
İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı: Umumi rezillik!
Böyle kalabalık az gördüm
İBB uyarıları dikkate almadı, kimyasal atıkları Tekirdağ'a bıraktı: "Kirli elleriniz çekin!"
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
Muharremkent
Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım: Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Son dakika | Mahkumlar için cezaevi kovid izninin uzatılması gündemde: Gözler Başkan Erdoğan'da
Son dakika: Yüksek doz anestezi hayatını kararttı
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da kupalı parti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA