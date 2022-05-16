İstanbul’da kupalı parti

Süper Lig'de 2021- 22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un kutlamaları hız kesmiyor. Öncekigün Trabzon'da denizde başlayıpşehrin sokaklarına yayılanve Şenol Güneş SporKompleksi'nde zirve yapanbir şölenle kupasını kaldıranbordo-mavililer, festivaleİstanbul'da devam etti.
REKORLARIN TAKIMI
Kendi sahasındaki zemin hasarı nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınan Altay maçı için yönetimin bilet fiyatlarında indirime gitmesinden sonra 70 bin seyirci, karşılaşmayı tribünden takip etti. Olimpiyat Stadyumu'nda tarihininen yüksek seyirci rakamlarındanbirine ulaşan bordo-mavililer, İstanbul'u adeta bayram yerine çevirdi. Mücadele öncesinde futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı, tribüne çağrılarak alkışlandı. Karşılaşma sonu ise kupaile atılan turda coşku tavan yaptı.
ALTAY'DAN ŞAMPIYONA ALKIŞ
LIGDE liderliği garantiledikten sonra çıktığı Hatay maçında alkışlanan Trabzonspor'a dün Altay'dan da jest geldi. Rakiptakımın oyuncuları maç öncesiçıkış tünelinin önündekarşılıklı dizilerek bordomavililerialkışladı.
30 MİLYON TL HASILAT
TRABZONSPOR yönetiminin taraftardan gelen talep sonrası dünkü maçın bilet fiyatlarında indirime gitmesi sonrası olay olmuş ve 20 dakika içinde tüm biletler tükenmişti. 70 bin kişinin geldiği Olimpiyat Stadı'nda 30 milyon TL'lik hasılat elde edildiği öğrenildi.
AKIN AKIN OLİMPİYAT'A
KARŞILAŞMA için saatler öncesinden yola çıkan Trabzonsporlu taraftarlar, konvoylar oluşturarak stada geldi. Trafik kilitlenirken, araçlar stada ulaşabilmekiçin uzun süre yolda kaldı. Bazı taraftarlar araçlarını bırakarak yürümeyi tercih etti. Giriş kapılarındada uzun kuyruklar oluştu.
STAT ÖNÜNDE HORON
ERKEN saatlerde toplanan Trabzonsporlu taraftarlar günü bayram havasında yaşadılar. Stadyum çevresinde horonoynayarak eğlenmeye başlayanbordo-mavililer, meşaleler,şampiyonluk şarkılarıve kolbastı ile çok renkligörüntüler oluşturdular.
TS CLUB'AHÜCUM VAR
TRABZONSPOR yönetimi, stadyum çevresinde dört farklı noktaya TS Club açtı. Taraftarlar,biri tır, üçü stanttan yapılan satışlarda bordomaviliformalara ve ürünlere büyük ilgi gösterdi.
YENİ FORMA SAHNEYE ÇIKTI
Trabzonspor dün Altay karşısında sahaya önceki gün tanıtılan şampiyonluk forması ile çıktı. TS Club üzerinden satışa sunulan formaların fiyatları ise 699,99 TL olarak açıklandı.