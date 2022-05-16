Kadıköy’e sessiz veda

Altay Bayındır, Karagümrük karşısında Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlardaki 100. maçına çıkıp 'dalya' dedi. 24 yaşındaki milli eldiven bu durum için "Otobüste stada gelirken çok duygulandım. 100 maç hemen söyleniyor ama hepsinin bir anısı var" yorumunu yaptı. Karşılaşma içinse, "Kazanmak istiyorduk ama bir puan da önemliydi. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin bu da bizim için önemli kural. İkinciliği büyük oranda garantiledik ama bir maç daha var" ifadelerini kullandı.Şampiyonlar Ligi bileti için Konyaspor ile çekişen lig ikincisi Fenerbahçe, son haftaya rakibinin 3 puan önünde avantajlı girdi. İkili averajda eşitliğin olduğu rekabette sarı-lacivertlilerin 30 gol averajı varken, Konyaspor'un averajı 21... Kanarya gelecek hafta küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Yeni Malatya'ya kaybeder, Konyaspor, Beşiktaş karşısında kazanıp 9 gollük averajı kapatırsa bilet yeşil-beyazlıların olacak.Gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Malatya deplasmanında oynayamayacak olan Osayi, Karagümrük karşılaşmasını şöyle yorumladı: "Kazanmak istiyorduk. Birkaç net pozisyona da girdim ama olmadı. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek en önemli hedefimiz. Sağ bek de kendimi daha iyi hissediyorum ama hocam nerede görev verirse en iyisini yapmaya çalışıyorum."