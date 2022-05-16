Torrent ve altı yıldızın veda günü

Tazminatpazarlığı devam eden Domenec Torrent, Galatasaray'ınbaşında hoca olarak NefStadyumu'na son kez çıkacak. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun çalışmayı düşünmediği Torrent'le başkan Burak Elmas da 3-2'lik Sivasspor yenilgisi sonrasında yolları ayırma kararı almıştı. İspanyol teknik adamın5 yardımcısı ile birlikte önümüzdekisezon alacağı ücret 2.1milyon Euro. Sarı-kırmızılı kulüp bu rakamın yarısını verip sözleşmeyi feshetmeye çalışıyor. Torrent dışında sözleşmeleribitecek Babelve Feghouli ile kiralıkoyuncular HalilDervişoğlu, Pulgar vePena da Aslantepe'deki Adana Demirspor maçıyla sarı-kırmızılı taraftara veda edecek. Futbolu bırakmaya hazırlanan Arda Turan da teknikadamlık kariyerineyelken açacak.