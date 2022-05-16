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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Torrent ve altı yıldızın veda günü

Torrent ve altı yıldızın veda günü
Tazminat pazarlığı devam eden Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında hoca olarak Nef Stadyumu'na son kez çıkacak. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun çalışmayı düşünmediği Torrent'le başkan Burak Elmas da 3-2'lik Sivasspor yenilgisi sonrasında yolları ayırma kararı almıştı. İspanyol teknik adamın 5 yardımcısı ile birlikte önümüzdeki sezon alacağı ücret 2.1 milyon Euro. Sarı-kırmızılı kulüp bu rakamın yarısını verip sözleşmeyi feshetmeye çalışıyor. Torrent dışında sözleşmeleri bitecek Babel ve Feghouli ile kiralık oyuncular Halil Dervişoğlu, Pulgar ve Pena da Aslantepe'deki Adana Demirspor maçıyla sarı-kırmızılı taraftara veda edecek. Futbolu bırakmaya hazırlanan Arda Turan da teknik adamlık kariyerine yelken açacak.

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Torrent ve altı yıldızın veda günü
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