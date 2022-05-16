Torrent ve altı yıldızın veda günü

Tazminatpazarlığı devam eden Domenec Torrent,Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun çalışmayı düşünmediği Torrent'le başkan Burak Elmas da 3-2'lik Sivasspor yenilgisi sonrasında yolları ayırma kararı almıştı.Sarı-kırmızılı kulüp bu rakamın yarısını verip sözleşmeyi feshetmeye çalışıyor. Torrent dışındada Aslantepe'deki Adana Demirspor maçıyla sarı-kırmızılı taraftara veda edecek. Futbolu bırakmaya hazırlanan