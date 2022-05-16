Yunus Akgün temelli dönüyor

Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel’den beklenen verimi alamayan Aslan, gelecek sezon sağ kanadı 21 yaşındaki oyuncuya teslim edecek
Galatasaray'ınyeni sezondailk transferiYunus Akgünoldu.. İki senedir AdanaDemirspor'a kiralık gönderilen21 yaşındaki oyuncu,10 gün sonra temellisarı-kırmızılı kulübe dönecek.Nef Stadyumu'nda buakşam sarı-kırmızılılara sonkez rakip olacak Yunus'utribünlerin bağrına basmasıbekleniyor. Sezonunilk yarısındaAdana'daoynananmaça attığıiki golle damgasınıvuran futbolcu, toplamda8 gol-9 asiste ulaştı.Kerem Aktürkoğludışındaki hücum oyuncularındanbeklediğiskor katkısını alamayanGalatasaray yenisezonda Yunus'agüveniyor.
PAZARLIK BİLE YAPILMADI
Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel'in dönüşümlü olarak oynadığı ve verim alınamayan sağ kanat, Yunus Akgün'e emanet edilecek. 2000doğumlu solak yıldızı AdanaDemirspor kadrosunda tutmakistese de sarı-kırmızılıkulüp pazarlık bileyapmadan oyuncusunugeri çağırdı. Yunus, Galatasaray maçı öncesinde idmanda Balotelli ile kavga ettiği yönünde çıkan haberleri ise yalanladı.