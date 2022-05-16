Yunus Akgün temelli dönüyor

İki senedir AdanaDemirspor'a kiralık gönderilen21 yaşındaki oyuncu,Nef Stadyumu'nda buakşam sarı-kırmızılılara sonkez rakip olacak Yunus'uSezonunilk yarısındaAdana'daoynananmaça attığıiki golle damgasınıvuran futbolcu, toplamda8 gol-9 asiste ulaştı.Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel'in dönüşümlü olarak oynadığı ve verim alınamayan sağ kanat, Yunus Akgün'e emanet edilecek.Yunus, Galatasaray maçı öncesinde idmanda Balotelli ile kavga ettiği yönünde çıkan haberleri ise yalanladı.