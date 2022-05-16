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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Yunus Akgün temelli dönüyor

MEHMET ÖZCAN
Yunus Akgün temelli dönüyor

Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel’den beklenen verimi alamayan Aslan, gelecek sezon sağ kanadı 21 yaşındaki oyuncuya teslim edecek

Galatasaray'ın yeni sezonda ilk transferi Yunus Akgün oldu.. İki senedir Adana Demirspor'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki oyuncu, 10 gün sonra temelli sarı-kırmızılı kulübe dönecek. Nef Stadyumu'nda bu akşam sarı-kırmızılılara son kez rakip olacak Yunus'u tribünlerin bağrına basması bekleniyor. Sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan maça attığı iki golle damgasını vuran futbolcu, toplamda 8 gol-9 asiste ulaştı. Kerem Aktürkoğlu dışındaki hücum oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray yeni sezonda Yunus'a güveniyor.

PAZARLIK BİLE YAPILMADI
Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel'in dönüşümlü olarak oynadığı ve verim alınamayan sağ kanat, Yunus Akgün'e emanet edilecek. 2000 doğumlu solak yıldızı Adana Demirspor kadrosunda tutmak istese de sarı-kırmızılı kulüp pazarlık bile yapmadan oyuncusunu geri çağırdı. Yunus, Galatasaray maçı öncesinde idmanda Balotelli ile kavga ettiği yönünde çıkan haberleri ise yalanladı.

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Yunus Akgün temelli dönüyor
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