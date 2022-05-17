Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adam Buksa’ya teklif gitti
Giriş Tarihi: 17.5.2022

Adam Buksa’ya teklif gitti

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Adam Buksa’ya teklif gitti

Sörloth ile pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, B planı olarak elinde tuttuğu Adam Buksa için New England Revolution’a 3 milyon dolar önerdi. Kulübü ise cevap olarak ‘5 milyon dolar isteriz’ dedi

Beşiktaş santrfor transferi için Alexander Sörloth ile pazarlıkları sürdürürken alternatifleri de hazır tutmak istiyor. A planı Sörloth olan Kartal'ın B planı ise Polonyalı Adam Buksa... ABD'de MLS takımlarından New England Revolution'da forma giyen 25 yaşındaki Polonyalı oyuncunun, kulübü ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek. Opsiyon ise Avrupa'ya dönmek isteyen Buksa tarafından istenmiyor. Beşiktaş yönetimi de New England kulübüne Buksa için 3 milyon dolarlık bir teklif götürdü ve ABD tarafından "5 milyon dolar isteriz" yanıtını aldı. Pazarlıkları sürdüren Beşiktaş yönetimi uygun bir maliyete bu işi bitirmek isterken karşısına da önemli bir rakip çıktı: Real Sociedad...Alexander Sörloth için RB Leipzig'e 8 milyon Euro öneren ve reddedilen İspanyollar rotalarını 1,93'lük Buksa'ya çevirmiş durumda.

BUKSA KİMDİR?
1.93 boyunda, 25 yaşında ve sol ayaklı Buksa santrforun yanı sıra iki kanatta da görev yapabiliyor. Polonyalı oyuncu, New England Revolution'a 2019 yılında 4.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Pogon Szczecin takımından geldi. Uzun, ince fiziğine rağmen çok hızlı ve dengeli bir oyuncu olan Buksa kafa golleriyle de ön plana çıkıyor. Top saklama ve duvar olma özelliği de santrfor olarak değerini artırıyor. Adam Buksa'nın kardeşi Aleksander Buksa da henüz 19 yaşında ve Wisla Krakow'dan Genoa'ya transfer oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK terör örgütüne ait paçavralar asıldı
Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nu yerden yere vurdu: Kaftancıoğlu’ndan kahraman çıkmaz!”
Böyle kalabalık az gördüm
Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi: 2018'de 'Millet bahçesi bizim projemiz' demişti
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut fiyatları açıklaması: 65 bin kişiyi tespit ettik...
Başkan Erdoğan basın toplantısında dikkat çekti! Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nereye dayanıyor
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Son dakika: NATO'dan Türkiye açıklaması!
Son dakika: Galatasaray geriden geldi Adana Demirspor’u devirdi! Yıldız isimler 3 puanı getirdi…
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde CHP ve HDP krizi: Din derslerinin kaldırılmasına ve Kürt federasyonuna 'evet' der hale geldik
ARKADAŞINA GÖNDER
Adam Buksa’ya teklif gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA