Adam Buksa’ya teklif gitti

Beşiktaş santrfor transferi için Alexander Sörloth ile pazarlıkları sürdürürken alternatifleri de hazır tutmak istiyor. A planı Sörloth olan Kartal'ın B planı ise... ABD'de MLS takımlarından New England Revolution'da forma giyen 25 yaşındaki Polonyalı oyuncunun, kulübü ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek. Opsiyon ise Avrupa'ya dönmek isteyen Buksa tarafından istenmiyor. Beşiktaş yönetimi de New England kulübüne Buksa için 3 milyon dolarlık bir teklif götürdü ve ABD tarafındanyanıtını aldı. Pazarlıkları sürdüren Beşiktaş yönetimi uygun bir maliyete bu işi bitirmek isterken karşısına da önemli bir rakip çıktı:Alexander Sörloth için RB Leipzig'e 8 milyon Euro öneren ve reddedilen İspanyollar rotalarını 1,93'lük Buksa'ya çevirmiş durumda.1.93 boyunda, 25 yaşında ve sol ayaklı Buksa santrforun yanı sıra iki kanatta da görev yapabiliyor. Polonyalı oyuncu, New England Revolution'a 2019 yılında 4.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Pogon Szczecin takımından geldi. Uzun, ince fiziğine rağmen çok hızlı ve dengeli bir oyuncu olan Buksa kafa golleriyle de ön plana çıkıyor. Top saklama ve duvar olma özelliği de santrfor olarak değerini artırıyor. Adam Buksa'nın kardeşi Aleksander Buksa da henüz 19 yaşında ve Wisla Krakow'dan Genoa'ya transfer oldu.