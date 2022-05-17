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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Aslan’dan güçlü veda

Aslan’dan güçlü veda

Yunus, 9’da konuk takımı öne geçirdi, 30’da Gomis penaltıdan ağları sarstı, Kerem 55’te skoru 2-1 yaptı. 63’te Fransız golcü farkı ikiye çıkarırken Balotelli’nin 67’deki frikik golü perdeyi kapattı

10'UN ADI KEREM
Kerem Aktürkoğlu 10 gole ulaşıp, Yasin Öztekin ve Eren'den sonra çift haneye çıkan ilk yerli oyuncu oldu
Bu sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu, Adana Demir karşısında da takımını sırtladı. 23 yaşındaki oyuncu, takımını 2-1 öne geçirirken Gomis'in skoru 3-1'e getiren golünün de asistini yaptı. Kerem bu sezon toplamda 10 gol-4 asiste ulaşırken Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'in ardından (2016-17) bir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk Türk oyuncu oldu.



'HEM MENTAL HEM FİZİKEN ÇOK YORGUNUM'
ATTIĞI her golden sonra klasikleşen 'Harry Potter' sevincini yapan Kerem Aktürkoğlu, dün aynı sevinci tekrarlamadı. Maçtan sonra bu konuyla ilgili konuşan Kerem, "Galibiyet bir anlam ifade ediyor mu? Pek bir anlam ifade etmiyor. Çok yorgunum, hem mental olarak hem de fiziken... Gol sevincini o an yapmaya ihtiyaç duymadım" dedi.

PENALTI CANAVARI
Bafetimbi Gomis, Adana Demir ağlarını iki kez sarsarken ilk golü penaltıdan geldi. Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 5 kez beyaz noktanın başına geçen Fransız oyuncu dört gol bulurken sadece Sivas kalecisi Ali Şaşal'a takıldı.

ASLANTEPE'DE AYRILIK VAKTİ
Sezon sonunda kontratı bitecek olan isimlerden Babel ve Feghouli dün maçın ardından taraftarla vedalaştı. İki oyuncu da maç sonu tribünleri selamlarken Babel üçlü çektirdi. Kontratı biten Arda Turan ise kadroya alınmadığı için maçı tribünden takip etti.

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Aslan’dan güçlü veda
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