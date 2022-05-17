Aslan’dan güçlü veda

Bu sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu, Adana Demir karşısında da takımını sırtladı. 23 yaşındaki oyuncu, takımını 2-1 öne geçirirken Gomis'in skoru 3-1'e getiren golünün de asistini yaptı. Kerem bu sezon toplamdaulaşırken Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'in ardındanbir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk Türk oyuncu oldu.ATTIĞI her golden sonra klasikleşen 'Harry Potter' sevincini yapan Kerem Aktürkoğlu, dün aynı sevinci tekrarlamadı. Maçtan sonra bu konuyla ilgili konuşan Kerem, "Galibiyet bir anlam ifade ediyor mu? Pek bir anlam ifade etmiyor. Çok yorgunum, hem mental olarak hem de fiziken...dedi.Bafetimbi Gomis, Adana Demir ağlarını iki kez sarsarken ilk golü penaltıdan geldi. Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 5 kez beyaz noktanın başına geçen Fransız oyuncu dört gol bulurken sadece Sivas kalecisi Ali Şaşal'a takıldı.sonunda kontratı bitecek olan isimlerden Babel ve Feghouli dün maçın ardından taraftarla vedalaştı. İki oyuncu da maç sonu tribünleri selamlarken Babel üçlü çektirdi. Kontratı biten Arda Turan ise kadroya alınmadığı için maçı tribünden takip etti.