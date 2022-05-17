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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Cruz’u Rossi ikna edecek

Cruz’u Rossi ikna edecek
JESUS transferi nedeniyle Avrupa'nın gündeminden düşmeyen F.Bahçe'ye her gün yeni bir isim yazılıyor. Portekiz basını, Haris Seferovic'in sarı-lacivertli formayı giymeye yakın olduğunu yazdı. İsviçreli forvetin bonservisinin yüzde 75'i için 7 milyon Euro ödeneceği belirtildi. Arjantin basını ise F.Bahçe'nin, River Plate'in 25 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Nicolas de la Cruz'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladığını okurlarına duyurdu. Oyuncu ile Real Sociedad'ın da ilgilendiği ancak Rossi'nin, milli takımdan arkadaşı olan orta sahayı Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda ikna edebileceği yorumları yapıldı. Orjinal mevkisi merkez orta saha olan 25 yaşındaki oyuncu, forvet arkasında ve her iki kanatta da oynayabiliyor.

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Cruz’u Rossi ikna edecek
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