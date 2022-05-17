Cruz’u Rossi ikna edecek

JESUS transferi nedeniyle Avrupa'nın gündeminden düşmeyen F.Bahçe'ye her gün yeni bir isim yazılıyor. Portekiz basını,'in sarı-lacivertli formayı giymeye yakın olduğunu yazdı. İsviçreli forvetin bonservisinin yüzde 75'i için 7 milyon Euro ödeneceği belirtildi. Arjantin basını ise F.Bahçe'nin,kadrosuna katmak için çalışmalara başladığını okurlarına duyurdu. Oyuncu ile Real Sociedad'ın da ilgilendiği ancak Rossi'nin, milli takımdan arkadaşı olan orta sahayı Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda ikna edebileceği yorumları yapıldı. Orjinal mevkisi merkez orta saha olan 25 yaşındaki oyuncu, forvet arkasında ve her iki kanatta da oynayabiliyor.