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Giriş Tarihi: 17.5.2022 17:55 Son Güncelleme: 17.5.2022 17:55

Hoffenheim'da Sebastian Hoeness ile yollar ayrıldı!

AA
Hoffenheim’da Sebastian Hoeness ile yollar ayrıldı!

Almanya Bundesliga kulüplerinden Hoffenheim, teknik direktör Sebastian Hoeness ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hoffenheim'dan yapılan açıklamada teknik direktör Sebastian Hoeness ile karşılıklı olarak anlaşarak görevine son verildiği bildirildi. Hoffenheim Sportif Direktörü Alexander Rosen kararın kendileri için kolay olmadığını belirterek, "Kapsamlı bir analizden sonra, son iki ayın sonuçlarının ve olayların bu sezonun birçok olumlu yönünü gölgede bıraktığını ve bu arada bizi dördüncü sıraya taşıdığını kabul etmeliyiz. Bu olumsuz izlenimlerin ardından kendimize sormamız gereken en önemli soru, bir kulüp olarak bu takım ile yeni sezona engelsiz bir şekilde başlayıp başlayamayacağımızdı. Ayrıntılı tartışmalardan sonra bu soruyu birlikte olumsuz yanıtladık." ifadelerini kullandı.

Rosen, Hoeness'e yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederek, "Yeniden ileriye bakmak ve önümüzdeki sezon için yeni enerji sağlamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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Hoffenheim'da Sebastian Hoeness ile yollar ayrıldı!
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