Şampiyon Trabzonspor’da 3 futbolcu, en golcü sezonunu yaşadı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da 3 oyuncu, gol bakımında bordo-mavili takımdaki kariyerlerinin en parlak dönemini geçirdi.

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme 12, Djaniny Semedo 10, Abdülkadir Ömür ise 7 golle en golcü dönemlerini yaşadı.

Ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020 sezonunda 29 maçta 11 gol, 2020-2021 sezonunda 34 maçta 7 gol atan Nijeryalı oyuncu, bu sezon 29 maçta 12 gole ulaştı.

Altay maçında attığı penaltı golüyle Nwakaeme, 2019-2020 sezonunu geride bırakarak en skorer dönemine ulaştı.

Nwakame, 15 golü bulunan Danimarkalı Andreas Cornelius'dan sonra en skorer ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.



DJANINY KENDİNİ AŞTI

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, geçen sezonki performansının üzerine çıktı.

Geçen sezon Karadeniz ekibinde 30 lig maçında 8 gol atan bordo-mavili futbolcu, bu sezon ise 29 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Golcü oyuncu, böylelikle ikinci sezonunda daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN KARİYER REKORU

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da sürekli oynamaya başladığı 5 sezon içindeki en golcü dönemini yaşadı.

Bordo-mavili futbolcu, 2016-2017 sezonunda 2 maçta 14 dakika forma giyerken, ardından takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

2017-2018 sezonunda 29 maçta 3 gol, 2018-2019 sezonunda ise 29 karşılaşmada 5 gol kaydeden genç oyuncu, 2019-2020 sezonunda 14 müsabakada 3, 2020-2021 sezonunda 23 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Abdülkadir Ömür, bu sezon 33 maçta 7 gol atarak diğer sezonları geride bıraktı.

EN FAZLA GOL ATAN TAKIM

Ligin geride kalan bölümünde 68 kez rakip fileleri havalandırarak Fenerbahçe ile birlikte en skorer iki takımından biri olan bordo-mavililerde 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibinde, Cornelius 15, Nwakaeme 12, Djaniy 10, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7, Visca 5, Marek Hamsik, sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho ve Dorukhan Toköz 2'şer, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı, Vitor Hugo ve Bruno Peres de 1'er gol kaydetti.

İki gol de rakip takımın kendi kalesine atmasıyla gerçekleşti.