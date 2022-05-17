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Giriş Tarihi: 17.5.2022 18:21

Servet Yardımcı, İsrail Futbol Federasyonunu ziyaret etti

AA
Servet Yardımcı, İsrail Futbol Federasyonunu ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Oren Hasson'u ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, milli takımın UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün İspanya ile oynayacağı maçı izlemek için İsrail'de bulunan Servet Yardımcı, İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Oren Hasson ile bir araya geldi.

İsrail Futbol Federasyonunda gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile İsrail Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Yossi Sharabi de yer aldı.

Ziyarette konuşan Servet Yardımcı, İsrail'in turnuvanın açılış maçında Lüksemburg'u 3-0 yenmesinden dolayı Başkan Hasson'u kutladı. Yardımcı, İsrail'in Avrupa Şampiyonası Finallerine hazır olduğunu gözlemlediğini belirterek organizasyon için İsrail Futbol Federasyonuna başarı diledi. Konuşmasında Türkiye ile İsrail arasındaki yakın ilişkilere ve dostluğa vurgu yapan Yardımcı, iş birliklerinin daha da artması için çalışacaklarını dile getirdi.

Ardından TFF ile İsrail Futbol Federasyonu arasında futbol gelişimi konularında yapılabilecek ortak çalışmalara ilişkin detaylar görüşüldü. Toplantıda İsrail Futbol Federasyonu yetkilileri de İsrail futbolunu anlatan bir sunum yaptı.

Görüşmenin sonunda Yardımcı, TFF heyetine gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Oren Hasson ve ekibine teşekkür ederken, kendilerini en kısa sürede Türkiye'de görmek ve Riva'da ağırlamak istediklerini belirtti. Ziyaret günün anısına karşılıklı hediye takdim edilmesiyle sona erdi.

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Servet Yardımcı, İsrail Futbol Federasyonunu ziyaret etti
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