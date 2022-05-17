Son dakika: Galatasaray başkanlık seçiminde sürpriz gelişme! Eski başkan yeniden aday...

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, seçime tek liste girecek. Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından, cuma günü divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu listesi verilecek.
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı.
Dursun Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk'ün de 2. başkan olacağı öğrenildi. Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına teslim edilecek.