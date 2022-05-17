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Giriş Tarihi: 17.5.2022 23:20 Son Güncelleme: 17.5.2022 23:29

Son dakika: Galatasaray başkanlık seçiminde sürpriz gelişme! Eski başkan yeniden aday...

DHA
Son dakika: Galatasaray başkanlık seçiminde sürpriz gelişme! Eski başkan yeniden aday...

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Dursun Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı. Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından, cuma günü divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu listesi verilecek

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, seçime tek liste girecek. Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından, cuma günü divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu listesi verilecek.

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı.

Dursun Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk'ün de 2. başkan olacağı öğrenildi. Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına teslim edilecek.

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Son dakika: Galatasaray başkanlık seçiminde sürpriz gelişme! Eski başkan yeniden aday...
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