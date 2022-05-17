Süper Lig’de bileği bükülmeyen Antalyaspor yenilmezlikte Avrupa’da ilk 3’te

İspanya La Liga'da Sevilla, Getafe ve Granada 4 maçlık yenilmezlik serilerine sahipken; Barcelona (3) ve Real Madrid'in (1) serileri yer alıyor. Portekiz liginde Braga'nın 7, Süper Lig'de ise Fenerbahçe'nin 13 maçlık serisi bulunuyor.

DEPLASMANDA 7 TAKIMDAN BİRİ

Fraport TAV Antalyaspor, Avrupa'nın önde gelen 7 liginde deplasmandaki yenilmezlik serisinde ise 8 maçla Liverpool ile birlikte 7 takımdan biri konumunda. Akdeniz temsilcisi, 18 maçla zirvede yer alan Manchester City, Barcelona (14), PSV Eindhoven (12), Milan (11), Fenerbahçe ve Sportin CP'nin (9) ardında kendine yer buldu.