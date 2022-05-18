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Giriş Tarihi: 18.5.2022 10:32 Son Güncelleme: 18.5.2022 10:35

Dybala’dan büyük ters köşe! Inter derken…

Dybala’dan büyük ters köşe! Inter derken…

Geçtiğimiz günlerde Juventus’la son maçına çıkan ve ismi Inter’le anılan Paulo Dybala, yeni takımıyla herkesi şaşkına çevirdi. İşte Dybala transferindeki tüm detaylar…

Takımı Juentus'la çıktığı son maçta duygularına hakim olamayarak gündem olan Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın yeni takımı, duyanları şaşkına çevirdi.

Uzun yıllar Juventus forması giyen Dybala, yedi sezonda çıktığı 291 maçta 115 gol attı, 48 asist yaptı. Siyah Beyazlı ekiple 5 Serie A, 4 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanan yıldız oyuncu, bu sezon ise 37 maçta 15 gol, 6 asistle skor katkısı verdi.

INTER DERKEN ROMA!

Arjantinli yıldızın daha önce Inter'le 4 senelik sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu ve bonuslar dışında yıllık 6 milyon Euro alacağı iddia edilmişti.

La Repubblica'dan da bir büyük iddia geldi. İtalyan gazetesine göre Jose Mourinho, Roma yönetiminden Paulo Dybala'yı mutlaka takıma katmalarını istedi.

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Dybala’dan büyük ters köşe! Inter derken…
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