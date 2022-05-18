Takımı Juentus'la çıktığı son maçta duygularına hakim olamayarak gündem olan Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın yeni takımı, duyanları şaşkına çevirdi.
Uzun yıllar Juventus forması giyen Dybala, yedi sezonda çıktığı 291 maçta 115 gol attı, 48 asist yaptı. Siyah Beyazlı ekiple 5 Serie A, 4 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanan yıldız oyuncu, bu sezon ise 37 maçta 15 gol, 6 asistle skor katkısı verdi.
La Repubblica'dan da bir büyük iddia geldi. İtalyan gazetesine göre Jose Mourinho, Roma yönetiminden Paulo Dybala'yı mutlaka takıma katmalarını istedi.