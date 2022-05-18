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Giriş Tarihi: 18.5.2022 11:45

Eski futbolcu feci şekilde can verdi! Eşi kayda aldı...

Eski futbolcu feci şekilde can verdi! Eşi kayda aldı...

Bir dönem Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse'de forma giyen Mourad Lamrabatte, 22 metre yükseklikten denize atlamak isterken kayalara çarparak feci şekilde can verdi. İşte tüm detaylar...

İspanya'nın Malgrats Adaları'nda 12 Mayıs 2022 Perşembe günü bir turist, 22 metrelik uçurumdan atlarken kayalara çarpması sonucu hayatını kaybetti. 15 metre derinde bulunan cansız bedenin eski futbolcu Mourad Lamrabatte olduğu ortaya çıktı.

EŞİ ANBEAN KAYDETMİŞ

Eşiyle birlikte tekne kiralayıp denize açılan 31 yaşındaki eski futbolcu Lamrabatte, uçurumun kenarından denize atladıktan sonra bir kayaya çarpması ve hayatını kaybetmesi, eşi tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. Görüntülerde çarpmanın ardından eşinin çığlık atması da duyuluyor.

VITESSE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hollanda takımlarından Vitesse, eski futbolcusu Lamrabatte'nin ölümü sonrası baş sağlığı mesajı yayınladı. 2010-11 sezonunda Vitesse forması giyen ve U23'te şampiyonluk yaşayan Lamrabatte, A takımla çıktığı hazırlık maçında bir de gol atmıştı.

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Eski futbolcu feci şekilde can verdi! Eşi kayda aldı...
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