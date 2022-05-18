Adana Demir maçında kadroya alınmayan Arda Turan, son kez sarı-kırmızılı taraftarların karşısına çıkıp veda etme şansına sahip olamadı. Kaptan Arda, sosyal medyadan gelen eleştiriler sonrasında "Yok kardeşim, ben 13 milyon Euro kazandırmadım.Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi" sözleri ile tepkisini gösterdi.Öte yandan başkan Burak Elmas kararın kendileri ile alakasının olmadığını söyledi. Elmas, "Bir söz hakkım olsaydı Arda'nın taraftara sahada veda etmesi çok daha iyi olurdu" dedi.Bu sezon Galatasaray formasıyla 51. resmi maçını Adana Demirspor'a karşı oynayan Kerem Aktürkoğlu, toplamda 13 gol ve 8 asiste ulaşırken yorgunluğu artık iyice belirginleşti. Türkiye'de bu sezon en fazla maça çıkan isim olan Aktürkoğlu, mental ve fiziksel olarak yorgunluğunu da itiraf ederken tatili iple çekiyor.Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın dün 22. yıl dönümüydü. Sarıkırmızılı kulüp, "Tarih bir kere yazıldı" paylaşımıyla güne başladı. Fatih Terim başta olmak üzere efsane UEFA kadrosunda yer alan isimler de zaferi hatırlatan paylaşımlar yaparken kupanın minyatür hali de satışa çıkarıldı