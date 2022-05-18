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Giriş Tarihi: 18.5.2022

Isyan

Isyan
Adana Demir maçında kadroya alınmayan Arda Turan, son kez sarı-kırmızılı taraftarların karşısına çıkıp veda etme şansına sahip olamadı. Kaptan Arda, sosyal medyadan gelen eleştiriler sonrasında "Yok kardeşim, ben 13 milyon Euro kazandırmadım. Ben seni 2008'de, senden 3 kat fazla bütçeyle yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi" sözleri ile tepkisini gösterdi.

'ALAKAMIZ YOK'
Öte yandan başkan Burak Elmas kararın kendileri ile alakasının olmadığını söyledi. Elmas, "Bir söz hakkım olsaydı Arda'nın taraftara sahada veda etmesi çok daha iyi olurdu" dedi.

KEREM TATİLE HASRET!
Bu sezon Galatasaray formasıyla 51. resmi maçını Adana Demirspor'a karşı oynayan Kerem Aktürkoğlu, toplamda 13 gol ve 8 asiste ulaşırken yorgunluğu artık iyice belirginleşti. Türkiye'de bu sezon en fazla maça çıkan isim olan Aktürkoğlu, mental ve fiziksel olarak yorgunluğunu da itiraf ederken tatili iple çekiyor.

17 MAYIS UNUTULMADI
17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın dün 22. yıl dönümüydü. Sarıkırmızılı kulüp, "Tarih bir kere yazıldı" paylaşımıyla güne başladı. Fatih Terim başta olmak üzere efsane UEFA kadrosunda yer alan isimler de zaferi hatırlatan paylaşımlar yaparken kupanın minyatür hali de satışa çıkarıldı

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