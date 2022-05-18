Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flaş Jorge Jesus gelişmesi! İstanbul’a geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Portekiz'den O Jogo'nun haberine göre; Salı günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştiren Jorge Jesus, pazarlıkların son aşamasının yapılması ve aradaki pürüzlerin giderilmesi için İstanbul'a gelmeyi kabul etti.

Jorge Jesus'un Türkiye'ye ailesiyle birlikte geleceği ve İstanbul'da yapılacak hem görüşmeler hem de incelemeler sonucunda Fenerbahçe'nin teklifine olumlu ya da olumsuz yanıt verecek. Ali Koç'un, Jorge Jesus'un kafasındaki soru işaretlerini gidermek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Jorge Jesus için Fenerbahçe'nin ligi 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinin en önemli faktörlerden olduğu ve sarı-lacivertlilerle Jorge Jesus arasındaki maaş pazarlığının ve bonus ödemelerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılıma bağlı olduğu ifade edildi.