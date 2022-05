Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan çarpıcı açıklamalar: İlk bölüm bitti daha iyisini yapacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyon başkan sıfatıyla ilk röportajınıSpor'a verdi. Bizi İstanbul'daki ofisinde ağırlayan Ağaoğlu, zafere giden yolda yaptıklarını ve gelecek dönem planlarını anlattı., bundan sonra işlerinin daha da zor olacağını belirterek sorularımıza şu yanıtları verdi…Son düdük çaldığında taraftarlarımız adına çok mutlu oldum. Onların yaşadığı sevinci görünce 'Birinci bölümü tamamladık' dedim. O anda; camianın beklentisinin gerçekleştiğini, bir anlamda onlara karşı sadece şampiyonlukla sınırlı olan yükün omuzlarımızdan kalktığını ve yeni sorumlulukların omuzlarımıza yüklendiğini hissettim.Belki bir gün ben de tüm taraftarlarımız gibi bu şampiyonluğun mutluluğunu ve coşkusunu yaşarım.Şampiyonlar Ligi ile alakalı çok beklenti içerisine girmemiz doğru değil ama bizim orada olmamız lazım.Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne önce kalabilmek ve gidebildiğimiz en uç noktaya kadar gidebilmek.Şubat ayının sonlarına doğru,'19-20 Nisan gibi bu işi bitiririz' demiştim.Rakibe saygıyı ön planda tutacaksınız,şampiyonluğunuzu ilanedeceğiniz yere gelmeden 'Şampiyonoldum' diyemezsiniz. ÖzellikleKaragümrük, Hatayspor, Konyaspor,Antalyaspor ve Kasımpaşa'nınortaya koyduğu performansasaygı duyulması gerekiyor.Yönetimler özellikle de spor kulübüyönetimleri birçok farklı isimdenoluşuyor.Ahmet Ağaoğlubu şampiyonluk duvarında sadece birtuğladır. O tuğlaları üst üste koyarakgeldik biz. Transferden sorumlu isimlerAhmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğanve Abdullah Avcı'dır, doğru ama busadece bize düşen görev.Dönemin Maliye veHazine Bakanı Sayın BeratAlbayrak'ın oluşturmuşolduğu, kulüpleri kurtaran birplan ve programdı. Tabii ki o şunlarısağladı; her şeyin ötesinde sürekliolarak UEFA'nın denetiminde olanve yaramaz çocuğu görünümündekikulüplerimiz belirli bir mali disiplinekavuştu, borçlar yapılandı ve disiplinaltına alındı. Bu UEFA'da çok ciddibir rahatlama yarattı.BizTrabzonspor olarak imzalamışolduğumuz yenidenyapılandırma sözleşmesineen fazla riayet eden, enhassas davranan ve gelir-giderdengemizi de o doğrultudadengelemeye çalışan kulüp olduk."Beni 'cimri başkan' olarak biliyorlar. Ama olmayan paranın neyini harcayacaksınız ki? Evet, Abdullah hocanın istediği oyuncuların tamamına yakınını aldık ama o da alamayacağımız oyuncuyu istemedi. Abdullah Avcı'nın hakkını teslim etmek lazım. O çok vizyonlu baktı."Türk futbolunda özellikle bazı kulüplerin felsefesi şu; kervan yolda düzülür. Yani bu yola çıkalım da eksiklerimizi görüp ona göre tamamlarız. Biz de aslında kervanı yolda düzdük ama biz yola hepsinden önce çıktık. Hocanın programı doğrultusunda hareket ettik. Kamp yerimiz ve programımız, hazırlık maçlarımızın sayısı belliydi. Hocamızın istediği oyuncuların neredeyse hepsiyle anlaşmıştık. Biz bütün hazırlıklarımızı tamamlayıp kampa başladığımız zaman hocası dahi belli olmayan, transfer listesi olmayan kulüpler vardı. Rakiplerimizin en azından Trabzonspor'un geçen sene yapmış olduğu uygulamaları değerlendirmesi lazım.Sezon planlaması, hazırlık maçlarının planlaması bize daha nisan başında hocamız tarafından verildi. Oyuncularla alakalı olarak da hazırlanan listenin tamamıyla görüşüyoruz. Bitme noktasına gelen yüzde 30-40 oranında oyuncular var. Gidebilecek oyuncular konusunda alternatifleri ile ilgili çalışma yapıyoruz. Bizim şu anki düşüncemiz, mümkün olduğunca kadroyu muhafaza edip 2022-23 sezonuna başlamak.Uğurcan'ın bu ifadeleri aslında bir kaptana yakışan ifadeler. Burada sadece kendi çıkarını ön planda tutmayıp kulübün dengelerini de çok iyi biliyor. Bizimle beraber büyüdü. Hep birlikte bu mesafeyi kat ettik. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Ama inşallah hem onun için hem de kulüp için hayırlısı olur.Şu anda Edgar ile ilgili kesin olarak bir şey söylemek mümkün değil ama değerlendirmemizin içerisinde. Plan ve programımızda var. Onunla ilgili nihai kararı teknik direktörümüz verecek. Hocamızın talebi doğrultusunda biz de o konuyu değerlendireceğiz.Bizim başından beri çok büyük bir özveri ile uyguladığımız bütçe programımız var. Son çıkan spor yasası incelenirse, bu sadece sportif yaptırımla değil görev başında bulunan başkan ve yönetimi 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle karşı karşıya bırakabilir. Biz kulübümüzün imkânları dahilinde kendisine yapılabilecek en yüksek teklifi yaptık. Oradan cevap bekliyoruz.Birinci olarak, zaten böyle bir hedefimizyoktu onu söyleyeyim. Şampiyonluğu zorlayacaktıkama şampiyonluk parolasıyla yola çıkmamıştık.Mesela 2019-20'de ciddi bir irtifa kaybı yaşadık,türbülansa girdik.Belki bu şampiyonluk 1 sene daha önceden de gelebilirdi ama yaşadıklarımız, sportif tarafı, finansal tarafı ve belirli ölçüde de idari yönetim tarafını olumsuz etkiledi. Her şeye rağmen biz oradan dönmeyi başardık ve 1 yıl içinde toparlandık.BÜTÜN yöneticilerimi ben dava arkadaşlarım olarak nitelendiriyorum. Hepsinin kalbimdeki yeri farklı. 4 yıllık süreçte Asbaşkanımız Ertuğrul Doğan Bey ile uyum içinde çalıştık. Zaman ilerledikçe de şunu gördük; aynı paralelde düşünüyoruz. Ertuğrul Doğan çok iyi bir Trabzonsporlu. Bu 4 yıllık sürede çok sıkıntılı süreçlerden geçerken zorlansak dahi üstünden gelmemizde çok büyük bir pay sahibi.BİZhiçbir zaman kendi hatalarımızdan kaynaklanan olumsuzlukları başkalarına fatura etmedik. Bunun yerine yanlışlarımızı izole etmek için maksimum çaba gösterdik. Bir harmoni içinde çalıştık. Şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olan insanlar var. Bir gün hatıralarımı yazdığım zaman o isimleri de zikredeceğim, Birey olarak veya toplu halde. Benim üzerimde de hak sahibi ve pay sahibi olan çok insan var.görevden ne zaman ayrılacağımızı Allah bilir. Böyle alkışlanarak görevinden ayrılan kulüp başkanı yok maalesef. İnşallah alkışlanarak, belki çok az hasarla bu görevi yerine getirerek tamamlamak nasip olurAntalya maçı sonrası şehir meydanındaki kutlamalara hayran kaldığını söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bir başkan olarak değil ama bir taraftar olarak şehir meydanında olmak ve onlarla eğlenmek isterdim. Tüm dünyaya şampiyonluk nasıl kutlanır gösterdik" dedi.