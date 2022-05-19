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Giriş Tarihi: 19.5.2022 13:53 Son Güncelleme: 19.5.2022 13:56

Altay teknik direktörü Sinan Kaloğlu: Kazımcan KarataşBeşiktaş ve Galatasaray istiyor

Altay teknik direktörü Sinan Kaloğlu: Kazımcan Karataş’ı Beşiktaş ve Galatasaray istiyor

Süper Lig'e veda eden takımlardan Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, genç oyuncusu Kazımcan KarataşGalatasaray ve Beşiktaş'ın istediğini söyledi.

Altay'da son 8 hafta göreve gelen Sinan Kaloğlu önemli açıklamalar yaptı. Radyospor'a konuşan Kaloğlu, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan sol bek Kazımcan Karataş için de konuştu.

Kaloğlu, 19 yaşındaki futbolcu için "Büyük takımlara transferiyle ilgili bir gelişme var. Çok beğendiğim bir oyuncu. Sol bekte çok başarılı oldu. Genç oyunculara benim yaşadığım sıkıntıları yaşamamaları için özgürlük tanıyorum. Hata da yapsalar oynatıyorum. Kazımcan 19 yaşında, sol ayağı iyi, dinamik bir oyuncu, U 19 milli takımında da oynuyor. Transfer etmek istiyorlar. Resmî bir teklif var mı onu bilmiyorum; ama Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediğini duydum. Bu kulüplerin hepsinin ilgilendiğini biliyorum" dedi.

İzmir ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden 19 yaşındaki sol bek oyuncu, bu sezon forma giydiği 24 maçta 2 asist kaydetti.

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Altay teknik direktörü Sinan Kaloğlu: Kazımcan Karataş'ı Beşiktaş ve Galatasaray istiyor
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