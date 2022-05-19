Kadıköy’deki derbiyi aslan kazandı

19 Gelişim Ligi'nde dün derbi heyecanı yaşandı. 28. haftanın erteleme maçında G.Saray, Fenerbahçe'yi Şükrü Saracoğlu'nda 2-1 mağlup etti. Karşılaşma dostluk mesajlarıyla başladı. İki takım futbolcuları da sahaya 19 Mayıs nedeniyle yan yana, pankartla çıktı.Umut Yaşar Keçeci 74'te sarı-lacivertlileri umutlandıran golü atsa da kazanan Cimbom oldu. F.Bahçe 68 puan ile 4. sırada kalırken Galatasaray 79 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu.