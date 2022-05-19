Kadıköy’deki derbiyi aslan kazandı

U19 Gelişim Ligi'nde dün derbi heyecanı yaşandı. 28. haftanın erteleme maçında G.Saray, Fenerbahçe'yi Şükrü Saracoğlu'nda 2-1 mağlup etti. Karşılaşma dostluk mesajlarıyla başladı. İki takım futbolcuları da sahaya 19 Mayıs nedeniyle yan yana, pankartla çıktı. Maçın32. dakikasında Aslan, Emirhan Kayar'ınsert şutunda kalecinin hatasıyla öne geçti.39'da da Taha Aydınlı, farkı 2'ye çıkardı. Umut Yaşar Keçeci 74'te sarı-lacivertlileri umutlandıran golü atsa da kazanan Cimbom oldu. F.Bahçe 68 puan ile 4. sırada kalırken Galatasaray 79 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu.