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Giriş Tarihi: 19.5.2022

Kadıköy’deki derbiyi aslan kazandı

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Kadıköy’deki derbiyi aslan kazandı
U19 Gelişim Ligi'nde dün derbi heyecanı yaşandı. 28. haftanın erteleme maçında G.Saray, Fenerbahçe'yi Şükrü Saracoğlu'nda 2-1 mağlup etti. Karşılaşma dostluk mesajlarıyla başladı. İki takım futbolcuları da sahaya 19 Mayıs nedeniyle yan yana, pankartla çıktı. Maçın 32. dakikasında Aslan, Emirhan Kayar'ın sert şutunda kalecinin hatasıyla öne geçti. 39'da da Taha Aydınlı, farkı 2'ye çıkardı. Umut Yaşar Keçeci 74'te sarı-lacivertlileri umutlandıran golü atsa da kazanan Cimbom oldu. F.Bahçe 68 puan ile 4. sırada kalırken Galatasaray 79 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu.

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Kadıköy’deki derbiyi aslan kazandı
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