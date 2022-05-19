SVT Sports'a konuşan Numan, hafta sonu İsveç Ligi'nde AIK-Malmö ve Hammarby-Sirius maçlarını izlediğini söylerken, Williot Theo Swedberg ile ilgili soruya, "Herkes izliyor. Benimle beraber Fenerbahçe, Manchester City ve Liverpool'un temsilcilerinin de tribünde olduğunu gördüm.