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Giriş Tarihi: 19.5.2022 09:45

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya yıldız avında! Williot Theo Swedberg...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya yıldız avında! Williot Theo Swedberg...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... AZ Alkmaar’ın scout şefi olan eski Hollandalı milli futbolcu Arthur Numan, Hammarby forması giyen 18 yaşındaki orta saha Williot Theo Swedberg’i Fenerbahçe’nin de takip ettiğini açıkladı.

AZ Alkmaar'ın scout şefi olan eski Hollandalı milli futbolcu Arthur Numan, Hammarby forması giyen 18 yaşındaki orta saha Williot Theo Swedberg'i Fenerbahçe'nin de takip ettiğini açıkladı.

SVT Sports'a konuşan Numan, hafta sonu İsveç Ligi'nde AIK-Malmö ve Hammarby-Sirius maçlarını izlediğini söylerken, Williot Theo Swedberg ile ilgili soruya, "Herkes izliyor. Benimle beraber Fenerbahçe, Manchester City ve Liverpool'un temsilcilerinin de tribünde olduğunu gördüm.

Daha fazlası olduğuna da eminim" yanıtını verdi. Theo bu sezon 8 maçta 598 dakika süre alıp 5 de gol attı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya yıldız avında! Williot Theo Swedberg...
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