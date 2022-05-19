AZ Alkmaar'ın scout şefi olan eski Hollandalı milli futbolcu Arthur Numan, Hammarby forması giyen 18 yaşındaki orta saha Williot Theo Swedberg'i Fenerbahçe'nin de takip ettiğini açıkladı.
SVT Sports'a konuşan Numan, hafta sonu İsveç Ligi'nde AIK-Malmö ve Hammarby-Sirius maçlarını izlediğini söylerken, Williot Theo Swedberg ile ilgili soruya, "Herkes izliyor. Benimle beraber Fenerbahçe, Manchester City ve Liverpool'un temsilcilerinin de tribünde olduğunu gördüm.
Daha fazlası olduğuna da eminim" yanıtını verdi. Theo bu sezon 8 maçta 598 dakika süre alıp 5 de gol attı.