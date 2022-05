Trabzonspor’un Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: Dünyanın en büyük şehir takımıyız

Uzun yıllar süren büyük özlemin ardından şampiyonluk kupasını kaldıran Trabzonspor'da kazanılan zaferin mimarlarından biri de Asbaşkan Ertuğrul Doğan'dı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun her fırsatta, "Yol arkadaşım, dava arkadaşım" diye anlattığı ve transferdeki başarılarıyla taraftarın gönlüne giren Doğan, şampiyonluk sonrası ilk röportajını'a verdi.Röportaja teşekkürle başlamak istiyorum.Eski yönetimler, eski başkanlar, önde gelen iş adamlarımız, camiamızın büyükleri, kendi içimizde üretim kurulumuz,Taraftarımız gerçekten inanılmaz bir sevgi yumağı ortaya çıkardı. Dünyanın en büyük şehir takımı olduğumuzu gösterdik.Şu anda dünya Trabzonspor'u konuşuyor. Uzun süre unutulmayacak görüntüler ortaya çıkardılar. Taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutabilmenin gururunu yaşıyoruz. Aklımdaki en büyük hedef buydu.Trabzonsporlu taraftarlara bundan sonra da layık oldukları gibi bütün sevinçleri, heyecanları, mutlulukları yaşatmak istiyoruz.DÖNEMİN Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın oluşturduğu Bankalar Birliği anlaşmasının çok önemli olduğunu söyleyen Asbaşkan Ertuğrul Doğan, "Türk futbolunun ekonomik problemleri çok büyüktü.Trabzonspor'un şampiyonluk sürecinde Albayrak ailesi tüm bireyleriyle ne kadar büyük Trabzonsporlu olduklarını, kötü günlerde bizimle dertlenerek gösterdiler. Manevi duygularıyla yanımızda oldular" dedi.Başkanımızla bir tahtamız var. O tahtaya, kaçan şampiyonlukları ve yapılan hataları yazdık. Yanlış nerede, bunları düşündük.O da neler yapılabilir diye bize yol gösterdi. Kimse her şeyi doğru yapamaz. Tabii ki eksiklerimiz vardır ama doğrumuz daha fazla.Bu işin en önemli mimarı taraftar. Yıllarca bu şehre olan sevgi ve özlemi kaybetmediler.bu takım her zaman şampiyonluğun en büyük adayı olur.Benim bu süreçte rahatsız olduğum, üzüldüğüm tek konu oldu. Trabzonspor taraftarları yıllardır gelen, kupalarının çalınması diyeyim, kaybedilen şampiyonluklar diyeyim, hep bir sıkıntı içerisinden geçtiği için herkesin kafasında yine 'acaba' diye bir soru vardı. Biz hepdedik. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde şampiyon olduk. Artık bu saatten sonra Trabzon'da bazı şeylerin daha kolay olacağına inanıyorum. Çünkü artık soru işaretleri kalktı. 'Şampiyon olabilir miyiz, kupamız çalınır mı' konusu kafalardan silindi.Uğurcan bizim kardeşimiz. Bana sorsan ömür boyu Trabzonspor'da kalsın derim.Bir lafım vardı kongrede,diye ama şimdi şampiyon olduk diye herkes gidecek anlamına gelmemeli. Mantıklı şeyler olursa değerlendirilir. Uğurcan'a daha önce de teklifler geldi ama "Ben bu rakama gitmem" dedi. Uğurcan bu takımın sembollerinden.Hamsik, dünyaya kendisini ispat etmiş bir oyuncu. İnanılmaz bir karakter ve futbolcu.Biz Nwakaeme'ye takım içinde maaş skalasının en üst noktasını teklif ettik. Burada üst sınır Marek Hamsik'in aldığı ücret. Biz de kendisine bunu önerdik. İsterse kalır, isterse kalmaz.Buna biz de dahiliz. Edgar konusunda ise kararı hocamız verecek.Benim artık 'Bu iş bitti' dediğim yer, Galatasaray maçı ve Edin Visca'nın golü. O gol geldi ve ben dönüp,dedim.Visca sezon başında da hocamızın istediği bir oyuncuydu.Visca da geldikten sonra ilk 5-6 haftada farkını ortaya koydu.Bizim şampiyonluğu beklemeye tahammülümüz yoktu. Hocamız kimi istiyorsa aldık.Antalya maçında son düdük çaldı, 1 dakika sonra sahadaydım ama o an nasıl oldu anlayamadım. Ağlayanlar, gülenler... Horon oynayan vardı, timsah yürüyüşü yapan vardı. Doyasıya eğlendi herkes.Biz eksiklerimizi gördük, onları tamamladık ve yolumuza devam ettik. Şu anda da eksiklerimizi gördük. Tekrar şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hocamızın transfer listesi geldi, çalışıyoruz. Bu sene transfer çalışmalarına daha erken başladık. Hocamız listesini hazırlamıştı, biz de kendisine olan inancımızla listenin peşine gittik.Özellikle son dönemde Trabzonspor hakkında yapılan söylemlere, onların seviyesine inmeden cevap veriliyor. Trabzonspor'da futbolun tarihine baktığınız zaman biz onlardan çok öndeyiz. Bizim ninelerimizle, ablalarımızla dahi futbol konuşamazlar!TRABZON Üniversitesi, teknik direktör Abdullah Avcı'ya fahri doktora unvanı verdi. Törende duygusal anlar yaşayan tecrübeli çalıştırıcı çok mutlu olduğunu belirterek,dedi. Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'yı 2 kez evinde ziyaret ettiğini aktaran 58 yaşındaki hoca,ifadesini kullandı. Avcı, Trabzonspor şampiyon olduktan sonra kendisini arayarak tebrik eden ilk ismin Şenol Güneş olduğunu da sözlerine ekledi.Her maçı rahat oynadık, öyle bir derdimiz olmadıVisca'nın Galatasaray'a attığı golFenerbahçe karşılaşmasıAbdullah Avcı'yla çalışmakBu konu insanların kalbini kırabilirŞampiyonluk forması