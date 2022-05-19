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Giriş Tarihi: 19.5.2022

Trabzonspor'un Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: Dünyanın en büyük şehir takımıyız

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’un Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: Dünyanın en büyük şehir takımıyız

Taraftarlarımız şampiyonluk kutlamalarında inanılmaz bir sevgi yumağı ortaya çıkardı. Şu anda tüm dünya Trabzonspor'u konuşuyor Başkanımızla bir tahtamız var. Biz o tahtaya kaçan şampiyonlukları ve yapılan hataları yazdık. Sonra çok çalıştık ve zafere ulaştık. Bu saatten sonra Trabzon'da bazı şeylerin daha kolay olacağına inanıyorum. Çünkü artık soru işaretleri kalktı, tüm algıları yıktık.

Uzun yıllar süren büyük özlemin ardından şampiyonluk kupasını kaldıran Trabzonspor'da kazanılan zaferin mimarlarından biri de Asbaşkan Ertuğrul Doğan'dı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun her fırsatta, "Yol arkadaşım, dava arkadaşım" diye anlattığı ve transferdeki başarılarıyla taraftarın gönlüne giren Doğan, şampiyonluk sonrası ilk röportajını SABAH Spor'a verdi. Takımın bu sezonki performansından olay yaratan şampiyonluk kutlamalarına kadar birçok konuyu konuştuğumuz Doğan, geleceğe dair de iddialı açıklamalar yaptı. İşte gerçekleştirdiğimiz uzun sohbetten satırlarımıza sığanlar…

EN BÜYÜK TEŞEKKÜR AİLEME

Röportaja teşekkürle başlamak istiyorum. Bu süreçte çok ihmal ettiğim eşim Güneş Köleoğlu Doğan ve çocuklarım Alya ile Kuzey'e ne kadar teşekkür etsem az. Eski yönetimler, eski başkanlar, önde gelen iş adamlarımız, camiamızın büyükleri, kendi içimizde üretim kurulumuz, Abdullah hocamız, futbolcularımız ve en başta büyük paya sahip olan Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, bu işte çok büyük bir pay sahibi.




BİZLER BU TAKIMA HEP BORÇLU KALACAĞIZ

Taraftarımız gerçekten inanılmaz bir sevgi yumağı ortaya çıkardı. Dünyanın en büyük şehir takımı olduğumuzu gösterdik. Buna benzer bir şampiyonluk kutlaması yoktur. Şu anda dünya Trabzonspor'u konuşuyor. Uzun süre unutulmayacak görüntüler ortaya çıkardılar. Taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutabilmenin gururunu yaşıyoruz. Aklımdaki en büyük hedef buydu. Bunu gerçekleştirip bize gururu yaşatan Trabzonspor'a ömür boyu borçlu kalacağız.
Trabzonsporlu taraftarlara bundan sonra da layık oldukları gibi bütün sevinçleri, heyecanları, mutlulukları yaşatmak istiyoruz. Onlar bize teveccüh gösterdi, sevdi ve her zaman inandı. Bu yıl da inşallah hep beraber, taraftarımız ve camiamız ile 9'uncu şampiyonluğu kutlayacağız.

BERAT ALBAYRAK ÜLKE FUTBOLU İÇİN HER TAKIMA ADALETLİ DAVRANDI

DÖNEMİN Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın oluşturduğu Bankalar Birliği anlaşmasının çok önemli olduğunu söyleyen Asbaşkan Ertuğrul Doğan, "Türk futbolunun ekonomik problemleri çok büyüktü.



Özellikle Bankalar Birliği anlaşması Türk futboluna inanılmaz fayda sağladı. O zamanki Bakanımız Berat Bey, tüm kulüplere aynı noktada durarak futbol camiasına ne kadar adaletli olduğunu bir kez daha gösterdi. Trabzonspor'un şampiyonluk sürecinde Albayrak ailesi tüm bireyleriyle ne kadar büyük Trabzonsporlu olduklarını, kötü günlerde bizimle dertlenerek gösterdiler. Manevi duygularıyla yanımızda oldular" dedi.

YANLIŞLARIMIZ VAR AMA DOĞRULARIMIZ DAHA FAZLA

Başkanımızla bir tahtamız var. O tahtaya, kaçan şampiyonlukları ve yapılan hataları yazdık. Yanlış nerede, bunları düşündük. Ciddi bir çalışma yaptık. Buna hocamız da dahil oldu. O da neler yapılabilir diye bize yol gösterdi. Kimse her şeyi doğru yapamaz. Tabii ki eksiklerimiz vardır ama doğrumuz daha fazla.
Bu işin en önemli mimarı taraftar. Yıllarca bu şehre olan sevgi ve özlemi kaybetmediler. Camia birlikte olduğu zaman bu takım her zaman şampiyonluğun en büyük adayı olur.




Benim bu süreçte rahatsız olduğum, üzüldüğüm tek konu oldu. Trabzonspor taraftarları yıllardır gelen, kupalarının çalınması diyeyim, kaybedilen şampiyonluklar diyeyim, hep bir sıkıntı içerisinden geçtiği için herkesin kafasında yine 'acaba' diye bir soru vardı. Biz hep 'Sakin olmalıyız, problem yok, sorun yok' dedik. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde şampiyon olduk. Artık bu saatten sonra Trabzon'da bazı şeylerin daha kolay olacağına inanıyorum. Çünkü artık soru işaretleri kalktı. 'Şampiyon olabilir miyiz, kupamız çalınır mı' konusu kafalardan silindi.

UĞURCAN İÇİN İNŞALLAH O TEKLİF GELMEZ

Uğurcan bizim kardeşimiz. Bana sorsan ömür boyu Trabzonspor'da kalsın derim. Ama her oyuncumuzun gelecek planlaması var. Saygı göstermek zorundayız. Bir lafım vardı kongrede, 'Şampiyon olmadan kimse gidemez' diye ama şimdi şampiyon olduk diye herkes gidecek anlamına gelmemeli. Mantıklı şeyler olursa değerlendirilir. Uğurcan'a daha önce de teklifler geldi ama "Ben bu rakama gitmem" dedi. Uğurcan bu takımın sembollerinden. İnşallah o teklif gelmez.




Hamsik, dünyaya kendisini ispat etmiş bir oyuncu. İnanılmaz bir karakter ve futbolcu. Bizim 'İyi ki transfer ettik' dediğimiz oyunculardan bir tanesi. Ama Trabzonspor da ona hayatında göremeyeceği bir sevgi kattı. Kendisi de bunun farkında.

NWAKAEME İSTER KALIR, İSTER GİDER

Biz Nwakaeme'ye takım içinde maaş skalasının en üst noktasını teklif ettik. Burada üst sınır Marek Hamsik'in aldığı ücret. Biz de kendisine bunu önerdik. İsterse kalır, isterse kalmaz.



Ama biz kesinlikle kalmasını isteriz. Çünkü çok beyefendi bir oyuncu ve profesyonel. Ama hiç kimse Trabzonspor'dan önemli değil. Buna biz de dahiliz. Edgar konusunda ise kararı hocamız verecek.

GALATASARAY MAÇI SONRASI 'BU İŞ BİTTİ' DEDİM

Benim artık 'Bu iş bitti' dediğim yer, Galatasaray maçı ve Edin Visca'nın golü. O gol geldi ve ben dönüp, "Artık şampiyon olduk" dedim.
Visca sezon başında da hocamızın istediği bir oyuncuydu. Transferinde kendimizi çok zorladık ama olması gerekiyordu. Visca da geldikten sonra ilk 5-6 haftada farkını ortaya koydu.
Bizim şampiyonluğu beklemeye tahammülümüz yoktu. Hocamız kimi istiyorsa aldık.
Antalya maçında son düdük çaldı, 1 dakika sonra sahadaydım ama o an nasıl oldu anlayamadım. Ağlayanlar, gülenler... Horon oynayan vardı, timsah yürüyüşü yapan vardı. Doyasıya eğlendi herkes. Bir beyefendi o sırada bacağımı aldı, götürüyordu! Döndüm ve 'Bacağımı bırakman lazım o benim!' dedim. Mutluluktan oldu bunlar.

HOCAMIZ LİSTEYİ VERDİ, ÇALIŞIYORUZ

Biz eksiklerimizi gördük, onları tamamladık ve yolumuza devam ettik. Şu anda da eksiklerimizi gördük. Tekrar şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hocamızın transfer listesi geldi, çalışıyoruz. Bu sene transfer çalışmalarına daha erken başladık. Hocamız listesini hazırlamıştı, biz de kendisine olan inancımızla listenin peşine gittik.

ONLARIN SEVİYESİNE İNMEDİK

Özellikle son dönemde Trabzonspor hakkında yapılan söylemlere, onların seviyesine inmeden cevap veriliyor. Trabzonspor'da futbolun tarihine baktığınız zaman biz onlardan çok öndeyiz. Bizim ninelerimizle, ablalarımızla dahi futbol konuşamazlar!

'İLK KUTLAYAN ŞENOL GÜNEŞ OLDU'

TRABZON Üniversitesi, teknik direktör Abdullah Avcı'ya fahri doktora unvanı verdi. Törende duygusal anlar yaşayan tecrübeli çalıştırıcı çok mutlu olduğunu belirterek, "Geldiğimde Trabzonspor Müzesi'ni gezerken 'Tarihte yer almak istiyorum' demiştim. Allah nasip etti" dedi. Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'yı 2 kez evinde ziyaret ettiğini aktaran 58 yaşındaki hoca, "Kupa törenine tekerlekli sandalyesi ile kasketini de takarak onu çıkarmak istedim. Ancak sahne yüksek olunca ve erken uyuduğunu öğrenince bunu gerçekleştiremedim" ifadesini kullandı. Avcı, Trabzonspor şampiyon olduktan sonra kendisini arayarak tebrik eden ilk ismin Şenol Güneş olduğunu da sözlerine ekledi.

SEZONUN ENLERİ


KIRILMA MAÇI: Her maçı rahat oynadık, öyle bir derdimiz olmadı GOLÜ: Visca'nın Galatasaray'a attığı gol
EN ÇOK HEYECANLANDIĞINIZ MAÇ: Fenerbahçe karşılaşması
İYİ Kİ YAPTIM DEDİĞİNİZ ŞEY: Abdullah Avcı'yla çalışmak
KEŞKE YAPMASAYDIM DEDİĞİNİZ ŞEY: Bu konu insanların kalbini kırabilir
EN BEĞENDİĞİNİZ FORMA: Şampiyonluk forması

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Trabzonspor'un Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: Dünyanın en büyük şehir takımıyız
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