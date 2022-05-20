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Giriş Tarihi: 20.5.2022 13:52

Göztepe'de devir bilmecesi! İnanç Kabadayı iddiası...

DHA
Göztepe’de devir bilmecesi! İnanç Kabadayı iddiası...

Spor Toto Süper Lig'de düşmesi kesinleşen İzmir ekibi Göztepe'de devir işleri karmaşası devam ediyor. Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran eski başkan Mehmet Sepil'in ismi daha önce ilk istifa ettiğinde de gündeme gelen inşaat firması sahibi İnanç Kabadayı ile temas halinde olduğu iddia edildi. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Adana Demirspor'la son maçına çıkacak Göztepe'de devir haberleri gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran eski başkan Mehmet Sepil'in ismi daha önce ilk istifa ettiğinde de gündeme gelen inşaat firması sahibi İnanç Kabadayı ile temas halinde olduğu iddia edildi. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı'nın Sepil'le bir dizi görüşmeler yaptığı ifade edilirken, devir işlemlerinin Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hız kazanacağı bildirildi. Mehmet Sepil geçen hafta düzenlediği basın toplantısında 4 şirketin kulübe talip olduğunu ifade etti.


Uzun süre görüşme yaptığı yabancı spor fonlarının düşen gelirler nedeniyle Türk sporuna ve kulüplerine yatırım yapmak istemediğini vurgulayan Mehmet Sepil, "Yatırım için Türk şirketleri ağırlıklı. Şu an 4 şirket var. Kulübü devretmeme gibi bir ihtimali düşenemiyorum" demişti. Bu isimlerden birinin Kabadayı olduğu ileri sürüldü. Göztepe AŞ'de futboldaki haklarını bir an önce mutlaka devretmek isteyen Sepil'in ise sezon biter bitmez işlemleri sonuçlandırmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Taraftar ve camia da erken başlayacak sezon öncesi bir an önce kulübün yapılandırmaya girmesini bekliyor.

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Göztepe'de devir bilmecesi! İnanç Kabadayı iddiası...
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