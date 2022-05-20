Hem tur hem imza

Fenerbahçe Kulübü, 2 aydır pazarlık halinde olduğu ünlü teknik adam Jorge Jesus ile 1+1 yıllık anlaşma içinanlaştı. Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü görüşmelerde, mutlu sonun Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklanması bekleniyor.Jorge Jesus ve ekibinin maliyetinin 9 milyon Euro civarında olacağı öğrenildi. Görüşmelerde en çok mukavelenin süresi gündeme geliyordu.Görev aldığı 5 kulüpte (Benfica, Sporting, Flamengo, Al-Hilal) 101 oyuncu satışı gerçekleştiren Jesus, 621.5 milyon Euro'nun kulüplerin kasasına girmesini sağladı. En pahalı satışı Benfica'dan 68 milyon Euro'ya Manchester City'ye giden Ruben Dias oldu.U19 takımının G.Saray ile oynadığı ve yenildiği maçı başkan Ali Koç ile birlikte izleyen İsmail Kartal'ın kulüpteki durumu Yeni Malatyaspor maçının ardından belli olacak. Başkan Ali Koç'un kalmasını istediği Kartal, daha önce ikinci adam olmayacağını ifade etmişti. Maçta Ali Koç ile sohbet eden Kartal'ın Samandıra'da görevine başka bir pozisyonda devam etmesi bekleniyor.