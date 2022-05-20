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Giriş Tarihi: 20.5.2022

Hem tur hem imza

Hem tur hem imza

Jorge Jesus için sarı-lacivertli takım gün saymaya başladı. Haftaya İstanbul’a gelmesi beklenen Portekizli teknik adam 1+1 yıllık imzaya razı oldu. Para konusunda bir pürüz yok. Açıklama Malatyaspor maçı sonrası

Fenerbahçe Kulübü, 2 aydır pazarlık halinde olduğu ünlü teknik adam Jorge Jesus ile 1+1 yıllık anlaşma için prensipte anlaştı. Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü görüşmelerde, mutlu sonun Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklanması bekleniyor. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelecek olan başarılı teknik adam, yapacağı görüşmelerin ardından imzayı atacak. Jorge Jesus ve ekibinin maliyetinin 9 milyon Euro civarında olacağı öğrenildi. Görüşmelerde en çok mukavelenin süresi gündeme geliyordu. 1 yıllık kontrat isteyen Jesus, 1+1 yıllık anlaşmaya razı geldi. İstanbul'daki tur sonrası taraflar imzaları atacak. Jesus, Kanarya'nın başına geçince ayrıldığı Benfica'dan artık ücret alamayacak.

621
Görev aldığı 5 kulüpte (Benfica, Sporting, Flamengo, Al-Hilal) 101 oyuncu satışı gerçekleştiren Jesus, 621.5 milyon Euro'nun kulüplerin kasasına girmesini sağladı. En pahalı satışı Benfica'dan 68 milyon Euro'ya Manchester City'ye giden Ruben Dias oldu.



MAÇA DAMGA VURAN FOTOĞRAF
U19 takımının G.Saray ile oynadığı ve yenildiği maçı başkan Ali Koç ile birlikte izleyen İsmail Kartal'ın kulüpteki durumu Yeni Malatyaspor maçının ardından belli olacak. Başkan Ali Koç'un kalmasını istediği Kartal, daha önce ikinci adam olmayacağını ifade etmişti. Maçta Ali Koç ile sohbet eden Kartal'ın Samandıra'da görevine başka bir pozisyonda devam etmesi bekleniyor.

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