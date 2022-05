Miralem Pjanic Beşiktaş’a veda etti!

Her zaman Beşiktaş taraftarı olarak kalacağını belirten Pjanic, "Zor bir sezon oldu, daha fazla kupa kazanmak isterdim. Hepimiz için çok zor bir sezondu ne yazık ki ama en azından kulübümüze bir Süper Kupa kazandırabildik. Ben Beşiktaş'ın her zaman taraftarı olarak kalacağım. Ben, oğlum ve bütün ailem. İnanıyorum ki gelecekte yollarımız tekrar kesişecek. Sonsuza kadar kalbimin en derin yerinde olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Her zaman Kara Kartal." diye konuştu.