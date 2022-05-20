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Giriş Tarihi: 21.5.2022 01:19

Miralem Pjanic Beşiktaş'a veda etti!

AA
Miralem Pjanic Beşiktaş’a veda etti!

Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti. Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic: "Stadımızda oynamak büyük bir onur oldu. Bu sezon için sizlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti. Bu sezon kazandıkları Süper Kupa'yla olan bir fotoğrafıyla mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Pjanic, "Beşiktaş, veda vakti geldi. Hatta çok çabuk geldi. Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Burada harika insanlar, harika bir kulüp tanıdım ama özellikle tanıdığım en harika taraftarı gördüm ve atmosferi yaşadım. Stadımızda oynamak büyük bir onur oldu. Bu sezon için sizlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Her zaman Beşiktaş taraftarı olarak kalacağını belirten Pjanic, "Zor bir sezon oldu, daha fazla kupa kazanmak isterdim. Hepimiz için çok zor bir sezondu ne yazık ki ama en azından kulübümüze bir Süper Kupa kazandırabildik. Ben Beşiktaş'ın her zaman taraftarı olarak kalacağım. Ben, oğlum ve bütün ailem. İnanıyorum ki gelecekte yollarımız tekrar kesişecek. Sonsuza kadar kalbimin en derin yerinde olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Her zaman Kara Kartal." diye konuştu.

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Miralem Pjanic Beşiktaş'a veda etti!
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