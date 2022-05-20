Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı! "Oynamak isterim..."

'AİLEM TÜRKİYE'Yİ SEÇMEMİ İSTEDİ'

Geleceği hakkında sorulan soruya karşı Orkun Kökçü, "Henüz 21 yaşındayım ve şu andaki durumumdan çok daha iyi olacağım, buna eminim. U19'a kadar Hollanda'da oynadım ama ailem de Türkiye'yi seçmemi istedi. Şimdi Konferans Ligi Finali'ne odaklandım. Finalden sonra transfer bakacağız. o konuyu babama ve menajerime bıraktım. Jose Mourinho çok büyük bir hoca, çok kupa kazanmış bir isim. Final maçı kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.