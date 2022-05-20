Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı! "Oynamak isterim..."

Feyenoord'da forma giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Tivibu Spor'a konuştu. UEFA Konferans Ligi Finali, milli takım tercihi ve transferiyle ilgili soruları cevaplayan Orkun Kökçü, Süper Lig devinde forma giymek istediğini duyurdu.
FEYENOORD'A 40 BİN EUROYA GELDİ
Stromvogels akademisinde futbola başlayan Orkun Kökçü, daha sonra Groningen'in yolunu tuttu. Feyenoord, 2014-2015 sezonunda 40 bin euro bedelle Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı. 21 yaşındaki milli yıldız 2017-2018 sezonunda Feyenoord A Takımı'na yükseldi.
KAPTAN OLDU, SÖZLEŞME UZATTI
Feyenoord'da uzun yıllardır forma giyen Orkun Kökçü, Hollanda ekibinde kaptanlığa kadar yükseldi. Orkun Kökçü geçtiğimiz aylarda Feyenoord ile sözleşme uzattı. 21 yaşındaki oyuncu 30 Haziran 2025'e kadar Hollanda temsilcisiyle anlaşma sağladı. Orkun Kökçü'nün güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.
AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDE, AY-YILDIZI TERCİH ETTİ
Feyenoord'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Orkun Kökçü, Hollanda'da alt yaş milli takımlarında oynamasına rağmen A takım düzeyinde Ay-Yıldızlı formayı tercih etti. Tecrübeli orta saha genç yaşına rağmen 14 kez A Milli Takım forması giydi.
9 GOL VE 9 ASİST ÜRETTİ
Feyenoord'un parlayan yıldızı bu sezon takımının formasını tam 49 kez giydi. Genç orta saha rakip fileleri 9 kez havalandırma başarısı gösterdi. Orkun Kökçü, takım arkadaşlarına da 9 gol pası verdi.
'AİLEM TÜRKİYE'Yİ SEÇMEMİ İSTEDİ'
Geleceği hakkında sorulan soruya karşı Orkun Kökçü, "Henüz 21 yaşındayım ve şu andaki durumumdan çok daha iyi olacağım, buna eminim. U19'a kadar Hollanda'da oynadım ama ailem de Türkiye'yi seçmemi istedi. Şimdi Konferans Ligi Finali'ne odaklandım. Finalden sonra transfer bakacağız. o konuyu babama ve menajerime bıraktım. Jose Mourinho çok büyük bir hoca, çok kupa kazanmış bir isim. Final maçı kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.
'BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERİM'
Beşiktaş formasıyla antrenman yaparken paylaştığı fotoğrafın hatırlatılması üzerine Orkun Kökçü, "Beşiktaşlıyım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda oynamak isterim ancak ilerde ne olur bilemeyiz. Beşiktaş'ta oynamak yine de güzel bir his ve duygudur. Onu inşallah gelecekte yaşayabilirim" açıklamasını yaptı.