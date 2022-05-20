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Giriş Tarihi: 20.5.2022 17:04

Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun listeleri belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’nun listeleri belli oldu!

Son dakika haberi: 11 Haziran'da gerçekleşecek olan seçim öncesi Galatasaray'da çalışmalar son sürat devam ediyor. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu'na teslim etti.

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Önce Eşref Hamamcıoğlu, sonrasında da Dursun Özbek Nef Stadı'na gelerek yönetim kurulu listelerini Divan Başkanlığına teslim ettiler.

İŞTE YÖNETİM KURULU LİSTELERİ

DURSUN ÖZBEK

BAŞKAN: Dursun Özbek

YÖNETİM KURULU: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

EŞREF HAMAMCIOĞLU

BAŞKAN: Eşref Hamamcıoğlu

YÖNETİM KURULU: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

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Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun listeleri belli oldu!
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