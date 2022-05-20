Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’nun listeleri belli oldu!

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listeleri belli oldu.
Önce Eşref Hamamcıoğlu, sonrasında da Dursun Özbek Nef Stadı'na gelerek yönetim kurulu listelerini Divan Başkanlığına teslim ettiler.
İŞTE YÖNETİM KURULU LİSTELERİ
DURSUN ÖZBEK
BAŞKAN: Dursun Özbek
YÖNETİM KURULU: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu
EŞREF HAMAMCIOĞLU
BAŞKAN: Eşref Hamamcıoğlu
YÖNETİM KURULU: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu