ŞAMPİYONLUĞU HEP BERABER BAŞARDIK

28 yaşındaki oyuncu şampiyonluk için şunları söyledi: "Bizim için önemliydi ama taraftarımız için bizden çok daha önemliydi. Onlar uzun yıllardır bunu bekliyordu. Bu unvanı şehre getirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Umarım bu şehir, gelecekte daha çok şampiyonluk yaşar. Ben buraya şampiyonluk için gelmiştim. Bazı insanların kafasında Alanyaspor'dayken Trabzon'a attığım gol vardı. Başkan da bana 'Bizim canımızı yakmıştın ama şimdi hep beraber başaracağız' demişti. Bunu hep beraber yaptık."