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Giriş Tarihi: 20.5.2022 09:34 Son Güncelleme: 20.5.2022 09:39

Trabzonsporlu Bakasetas'tan transfer açıklaması! "Yönetim bilir"

Trabzonsporlu Bakasetas’tan transfer açıklaması! Yönetim bilir

Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarlarından Anastasios Bakasetas, hakkında çıkan transfer iddialarını yanıtladı. Daha 2 yıl sözleşmesi olduğunun altını çizen Yunan yıldız, teklif gelmesi durumunda yönetimin bileceğini söyledi. İşte transfer iddiaları hakkındaki açıklamaların tamamı...

Şampiyonluğa 8 gol, 4 asistle katkı veren Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, A Spor'un sorularını yanıtladı. Hakkında çıkan transfer söylentileri için Bakasetas, "Son 2-3 aydır transfer haberlerini duyuyorum ve bundan hoşlanmıyorum. Çünkü yalan... Teklif gelirse bunu bilecek yönetimdir. Benim 2 yıl sözleşmem var. Büyük bir kulübün oyuncusuyum. İyi bir teklif olursa, gidip gitmeyeceğime kulüp karar verecektir" dedi.

ŞAMPİYONLUĞU HEP BERABER BAŞARDIK
28 yaşındaki oyuncu şampiyonluk için şunları söyledi: "Bizim için önemliydi ama taraftarımız için bizden çok daha önemliydi. Onlar uzun yıllardır bunu bekliyordu. Bu unvanı şehre getirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Umarım bu şehir, gelecekte daha çok şampiyonluk yaşar. Ben buraya şampiyonluk için gelmiştim. Bazı insanların kafasında Alanyaspor'dayken Trabzon'a attığım gol vardı. Başkan da bana 'Bizim canımızı yakmıştın ama şimdi hep beraber başaracağız' demişti. Bunu hep beraber yaptık."

TÜRKİYE'DE SAYGI GÖRÜYORUZ
Şampiyonluk kutlamalarında Siopis'le birlikte Yunan bayrağıyla sahneye çıkmasının çok konuşulduğu hatırlatılan Bakasetas, "Yunanistan'da da bana Türkiye'de yaşamakla ilgili sorular soruyorlar. İki ülke arasında bir tarih var ama bunu artık unutmamız gerekiyor. Zor günlerden geçtiğimiz dünyada en güzel mesajları futbolla verebilirsiniz. Yunanistan'dan gelen insanlar olarak Türkiye'de yaptığımız işle saygı ve sevgi görüyoruz" diye konuştu.

EN KRİTİK GOLÜMÜ F.BAHÇE'YE ATTIM
Şampiyonluğa olan inancının son 6 dakikada iki gol birden atıp kazandıkları Galatasaray maçında zirve yaptığını söyleyen Bakasetas, en kritik golü ve en üzüldüğü anı şöyle anlattı: "Skor 1-1'ken Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığım penaltı çok iyi bir anda gelmişti. Zor olan ise Giresun'da kaçırdığım penaltılardı. Bana büyük acı verdi ama taraftardan büyük destek aldım. Ben de çalışmaya devam ederek sonraki maçlarda gollerime devam ettim."

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Trabzonsporlu Bakasetas'tan transfer açıklaması! "Yönetim bilir"
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