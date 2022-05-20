Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Djaniny'den özel açıklamalar! "Gördüğüm şeyler muazzamdı"

'İNSANLARIN BU KADAR MUTLU OLABİLECEĞİNİ TAHMİN EDEMEMİŞTİM'

Meksika takımı Santos Laguna'da 2 kez şampiyonluğun ardından Trabzonspor'da yıllar sonra aynı mutluluğu yaşayan Djaniny, hem yaşadığı hem de şahit olduğu şampiyonluk sevinci için, "Burada farklı kültürlerden bahsediyoruz. Meksika'da 2 şampiyonluk yaşadım. Şimdi de Trabzonspor'da yaşadığım bir şampiyonluk var. Bunlar tamamen farklı kültürler ve farklı ortamlar. Trabzonspor'a geldiğimde belki de kutlamaların bu denli olabileceğini, insanların bu kadar mutlu olabileceğini tahmin edememiştim. Çünkü bazı şeyleri ancak gördüğünüzde, tecrübe ettiğinizde anlayabiliyorsunuz. Sahaya giren insanların hatta maç bitmeden sahaya giren insanların bütün amacının Trabzonspor'u şampiyon görmek, bu şampiyonluğu ne kadar beklediklerini göstermek olduğunu düşünüyorum. İnsanlar o kadar heyecanla birlikte maçın bittiğini düşünüp bir anda sahaya girip şampiyon olduğumuzu düşündüler. Çünkü o kadar heyecanlılar ve bunu o kadar bekliyorlardı ki. Bize de bu duyguları da onlara yaşatabilmek inanılmaz bir mutluluk veriyor" dedi.