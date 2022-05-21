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Giriş Tarihi: 22.5.2022 01:53 Son Güncelleme: 22.5.2022 01:53

Mbappe 3 attı, Neymar ve Di Maria 5’e tamamladı! PSG 5-0 Metz (MAÇ SONUCU) | PSG - Metz maç özeti

Mbappe 3 attı, Neymar ve Di Maria 5’e tamamladı! PSG 5-0 Metz MAÇ SONUCU | PSG - Metz maç özeti

Fransa Lig 1’de sezonun son hafta maçları kapsamında Paris Saint Germain (PSG) ile Metz karşı karşıya geldi. Gollü geçen mücadelede PSG Kylian Mbappe, Neymar ve Angel Di Maria ile gol olup yağarak 5-0’lık skorla ligi farklı mağlubiyet alarak şampiyonluğunu taçlandırdı. Mücadeleyi izleyemeyen futbolseverler ise PSG - Metz maç özeti okumak için internet üzerinden “PSG - Metz maç özeti” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. İşte maçın detayları.

Paris Saint Germain (PSG) Fransa Ligue 1'in son haftasında yıldız oyuncuları Kylian Mbappe, Neymar ve Angel Di Maria'nın kaydettiği gollerle 5-0'lık farklı skorla sezonu galibiyet alarak tamamlandı. Öte yandan karşılaşmayı izleyemeyen futbolseverler yoğun olarak "PSG - Metz maç özeti" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

PSG - METZ MAÇ ÖZETİ

Fransa Lig 1 PSG – Metz maçı geniş özeti ve tüm detaylar şöyle;

Fransa Ligue 1'in son haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Metz'i konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı PSG, 5-0 kazanırken, maçın yıldızı ise Kylian Mbappe oldu. PSG'de 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Mbappe, 25, 28 ve 50. dakikalarda fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı. PSG'nin diğer golleri ise 31. dakikada Neymar ve 67. dakikada Angel Di Maria'dan geldi.

Öte yandan Metz'de Boubacar Traore, karşılaşmanın 58. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden PSG, bu sonuçla ligi 86 puanla tamamladı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Metz ise 31 sezonla sezonu bitirdi.

HABER: A SPOR

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Mbappe 3 attı, Neymar ve Di Maria 5’e tamamladı! PSG 5-0 Metz (MAÇ SONUCU) | PSG - Metz maç özeti
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