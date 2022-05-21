Son dakika: Süper Lig’de Beşiktaş’ın konuğu Konyaspor! İki takımın da 11’i belli oldu

İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş: Emre Bilgin, Serdar, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Konyaspor: Sehic, Barış, Uğurcan, Adil, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Michalak, Amilton, Cikalleshi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Konyaspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda attığı 18 gole karşılık kalesinde sadece üç gole izin verdi.

Bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Konyaspor, bu rekabet tarihinde ilk kez üst üste iki galibiyet almak ve lig dublesi yapmak istiyor.

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (1B 1M), üst üste üç iç saha karşılaşmasında puan kaybettiği bir süreci en son Ekim-Kasım 2017 arasında yaşadı (3B).