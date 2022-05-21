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Giriş Tarihi: 21.5.2022 17:57 Son Güncelleme: 21.5.2022 18:05

Son dakika: Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! İki takımın da 11'i belli oldu

Son dakika: Süper Lig’de Beşiktaş’ın konuğu Konyaspor! İki takımın da 11’i belli oldu

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş evinde ligin formda takımı Konyaspor'u ağırlayacak. Bu sezon son kez taraftarının önüne çıkacak olan Kartal'da hedef ligi 3 puanla bitirmek. Diğer yandan Konyaspor formunu devam ettirmek istiyor. Maç öncesi iki takımın da 11'i belli oldu. Beşikta'ta Josef ve Rosier, Konyaspor ise Abdülkerim Bardakcı bu maçta forma giyemiyor.

Süper Lig'de son hafta heyecanı... Sezonun son maçını evinde oynayacak olan Beşiktaş, ligin formda takımı Konyaspor'u ağırlıyor. Zorlu maç öncesi iki takımın da 11'i belli oldu.

BEŞİKTAŞ'TA ROSİER VE SOUZA, KONYASPOR'DA İSE ABDÜLKERİM YOK

Beşiktaş'ta Josef De Souza ve Rosier kırmızı kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Konyaspor'da ise Abdülkerim Bardakcı, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş: Emre Bilgin, Serdar, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Konyaspor: Sehic, Barış, Uğurcan, Adil, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Michalak, Amilton, Cikalleshi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Konyaspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda attığı 18 gole karşılık kalesinde sadece üç gole izin verdi.

Bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Konyaspor, bu rekabet tarihinde ilk kez üst üste iki galibiyet almak ve lig dublesi yapmak istiyor.

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (1B 1M), üst üste üç iç saha karşılaşmasında puan kaybettiği bir süreci en son Ekim-Kasım 2017 arasında yaşadı (3B).

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Son dakika: Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! İki takımın da 11'i belli oldu
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