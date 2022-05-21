Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş bombayı patlattı! 19’luk yıldızla anlaşıldı, bonservisi...

Beşiktaş'ın genç ve potansiyelli oyuncu planında önemli yer tutan Jacob Ondrejka için kulübü Elfsborg ile 2.5 milyon Euro rakamı üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Siyah-beyazlılar, ödeme planı konusunda da İsveç ekibini ikna etti. 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin Elfsborg'a 5 eşit taksit halinde ödenmesi noktasında el sıkışıldı. Bu gelişme sonrası Ondrejka tarafıyla temasları sıklaştıran Beşiktaş, menajeri ile yıllık ücret ve sözleşme detayları üzerinde pazarlıklara başladı. 19 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık kontrat imzalamak isteyen Beşiktaş, bu transferi en kısa süre içerisinde neticeye bağlamayı hedefliyor.

ABDÜLKERİM'DE FARK 22 MİLYON TL

Kadrosuna bir yerli ve bir yabancı stoper transfer etmek isteyen Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'a 28 milyon TL teklif etti. Yeşil-beyazlılar ise 50 milyon TL istedi. Bu arada Yeni Malatyaspor'un 20-25 milyon TL civarında bir rakam talep ettiği Mustafa Eskihellaç beklemeye alındı.

KARTAL SON MAÇTA KONYA'YI AĞIRLIYOR

Geçtiğimiz sezon 3 kupayı da müzesine taşıyan Beşiktaş, bu sezonu ise hayal kırıklıkları arasında kapatıyor. Avrupa hedefine de daha önce havlu atan siyah-beyazlı ekip, prestij maçında Konyaspor'u ağırlayacak. Kartal'da Rosier ve Josef cezalı durumda. Rıdvan, Ersin ve Welinton'ın sakatlıkları bulunuyor.