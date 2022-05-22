Ankaragücü şen döndü!

İlk 2 sırayı daha önce garantileyerek Süper Lig'e çıkması kesinleşen MKE Ankaragücü, sezonu da 70 puan ve averajla Spor Toto 1. Lig'in zirvesinde tamamladı. Keçiörengücü karşısında 9. dakikada Eze'nin penaltı golüyle geriye düşen sarı-lacivertli ekip, 10. dakikada Eren Derdiyok'la eşitliği yakaladı. Ali Kaan 68. dakikada skoru ilan etti. Ankaragücü gibi vizeyi çok önceden alan Bereket Sigorta Ümraniyespor ise deplasmanda Gençlerbirliği'ni 4-2'lik skorla geçti. Kırmızıbeyazlıların gollerini Del Valle (2), Mrsic ve Onur Ayık kaydetti. Ev sahibi ekip, Sandro Lima iki kez ağları sarssa da sahadan boynu bükük ayrıldı.Ankaragücü, maçın ardından başkentte otobüsle şampiyonluk turu attı. Taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla takıma eşlik etti. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Mustafa Dalcı'ya sevgi gösterisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yayımladığı mesajla Ankaragücü ve Ümraniyespor'u kutladı. Erdoğan paylaşımında, "MKEAnkaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'u canı gönülden tebrik ediyor, play-off mücadelesi verecek takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.