İsmael’den güçlü takım vurgusu

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien İsmael, yeni sezonda çok farklı bir Beşiktaş'ın saha olacağını belirtti. Fransız çalıştırıcı, "Seneye hedeflerimiz mental ve fiziksel güç. Ayrıca disiplin ve kalite de çok önemli. Beşiktaş'ın futbolcusu mental ve teknik anlamdan iyi olmak zorunda. Bunu yapacağız. Ekibim ve ben geride kalan maçlar sonunda ligi ve takımı tanıma fırsatı bulduk. Dün (Önceki gün) başkanımız ve Ceyhun Kazancı ile bir görüşme yaptık. Adım adım gitmekte fayda var. Sezon başını iyi geçirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.