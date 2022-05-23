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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Antalya, Bünyamin için 5 milyon Euro istedi

Antalya, Bünyamin için 5 milyon Euro istedi
FENERBAHÇE, bu sezon Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bünyamin Balcı ile ilgileniyor. Akdeniz ekibinin altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ bek için nabız yoklayan sarı-lacivertli yönetim, Jorge Jesus'un fikrini aldıktan sonra resmi pazarlıklara başlayacak. Antalyaspor'un genç futbolcuya karşılık 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

BAŞKAN SAHAYA GIRDI KULÜP KÜME DÜŞTÜ!
BULGARISTAN Ligi'nde Tsarsko Selo- Lokomotiv Sofia maçında inanılmaz olaylar yaşandı. Küme düşmeme mücadelesi veren ev sahibi ekip, son dakikada penaltı kazandı. Atışı kullanmak isteyen Yaffa Yusupha ile Martin Kavdanski arasında tartışma çıktı. Tsarsko kulübünün sahibi Stoyne Manolov, sahaya girerek penaltıyı Kavdanski'nin atması için ısrar etti. Başkanın istediği olurken oyuncu atıştan yararlanamayınca Tsarsko Selo küme düştü. Yaşanan olaylar sonrası Manolov yaptığı açıklamada; kulübün profesyonel faaliyetlerinin sona erdiğini belirtti.

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Antalya, Bünyamin için 5 milyon Euro istedi
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