Başakşehir, Patryk Szysz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, Polonya ekibi Zaglebie Lubin'den Patryk Szysz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Szysz, Francis Nzaba'dan sonra Başakşehir'in bu sezonki ikinci transferi oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı oyuncunun imza törenine asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Patryk Szysz'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.