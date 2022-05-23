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Giriş Tarihi: 23.5.2022 17:06 Son Güncelleme: 23.5.2022 17:28

Başakşehir, Patryk Szysz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Başakşehir, Patryk Szysz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, Polonya ekibi Zaglebie Lubin'den Patryk Szysz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Szysz, Francis Nzaba'dan sonra Başakşehir'in bu sezonki ikinci transferi oldu.

Medipol Başakşehir, Polonya ekibi Zaglebie Lubin'den Patryk Szysz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Szysz, Francis Nzaba'dan sonra Başakşehir'in bu sezonki ikinci transferi oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı oyuncunun imza törenine asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Patryk Szysz'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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Başakşehir, Patryk Szysz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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