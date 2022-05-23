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Giriş Tarihi: 23.5.2022 12:44 Son Güncelleme: 23.5.2022 12:45

Başkan Erdoğan, Avrupa Şampiyonu milli tekvandocuları tebrik etti

Başkan Erdoğan, Avrupa Şampiyonu milli tekvandocuları tebrik etti

Başkan Recep Tayyip ErdoğanAvrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen milli sporcuları kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum" dedi

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Başkan Erdoğan, Avrupa Şampiyonu milli tekvandocuları tebrik etti
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