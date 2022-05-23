Başkan Erdoğan, Avrupa Şampiyonu milli tekvandocuları tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum" dedi