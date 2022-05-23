Başkan Erdoğan, Avrupa Şampiyonu milli tekvandocuları tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum" dedi
Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/uXXJR3JIaK— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 23, 2022