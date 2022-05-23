Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bayern Münih, kaleci Neuer’in sözleşmesini 2024’e kadar uzattı
Giriş Tarihi: 23.5.2022 16:02

Bayern Münih, kaleci Neuer’in sözleşmesini 2024’e kadar uzattı

AA
Bayern Münih, kaleci Neuer’in sözleşmesini 2024’e kadar uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Alman Milli Takımı’nın kalecisi Manuel Neuer’in 2023’e kadar geçerli olan sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Neuer'in sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e uzatıldığı belirtildi.

Bayern Münih'in Başkanı Herbert Hainer, Neuer'in şimdiden Bayern Münih'in tarihindeki yerini aldığını belirterek, gelecek yıllarda da dünyanın en iyi kalecisinin takımında olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaleci Neuer de, yoluna Bayern Münih'te devam edeceği için mutlu olduğunu ve tüm yarışlarda şampiyonluk için mücadele edecek iyi bir takıma sahip olacaklarını belirterek, "Kaleci, kaptan ve lider oyuncu olarak büyük hedeflerimize ulaşmak için önemli faktör ve destekçi olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Bayern Münih'te 2011'den beri oynayan ve 472 maçta forma giyen Neuer, Bavyera ekibiyle 10 kez Almanya şampiyonluğunu, 5 kez Almanya Kupasını, 6 kez Süper Kupayı ve 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Neuer, 109 kez de Alman Milli Takımı için sahaya çıkarak 2014'de Dünya Kupasını kaldırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | FETÖ'cü Arif Erdem'in yeri ortaya çıktı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi
SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması! Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü?
SON DAKİKA: MİT'ten Musul'da nokta atış! Terör örgütünün kritik ismi öldürüldü! İşte operasyondan ilk kareler...
Son dakika | Başka bir savaş kapıda mı? Biden'ın açıklamaları sonrası Çin'den ABD'ye gözdağı: Bizi hafife almayın
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Somut adımlar görmek istiyoruz
Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Toplu taşımada maske kullanımı kalktı mı?
CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti
Son dakika | İstanbul'a büyük hizmet; Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı açılıyor
Hangi Meral Akşener?
Katakulli
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern Münih, kaleci Neuer’in sözleşmesini 2024’e kadar uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA