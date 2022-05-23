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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Çok daha iyisini yapacağız

YUNUS EMRE SEL
Çok daha iyisini yapacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası sezonun mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu: "Her şeyin planlamasını yapmış, bu hedefe adım adım iyi oyunla insanların saygısını görerek gelen bir takım vardı. Harika işler yaptık. Daha iyisini yapmak için uğraşacağız. İlk defa burada bir play-off maçında Şampiyonlar Ligi'nin topunu da almıştım müziğini de dinlemiştim. Emre Belözoğlu'nun o dönem direkten dönen topu gol olsaydı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacaktık."

BAŞAKŞEHİR'IN başındaki Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı oynadığı 2. maçta galibiyetle tanıştı. Sezonun ilk karşılaşması berabere bitmişti.

TRABZONSPOR, Serdar Gürler'den yediği golle bu sezon eski oyuncularının ayağından ikinci kez ağlarında gol gördü. Önceki golü de Göztepe'den Soner Aydoğdu kaydetmişti.

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