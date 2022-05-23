Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor tepkisi! "Stefan Kuntz'un bu kararına saygı duyulamaz"

Süleyman Hurma'nın açıklamaları şöyle:

"Emre Mor, Türk pasaportunu taşıyan en formda oyuncu. Bu bardağı taşıran son damla oldu bizim için. Sezonun özeti gibi bir karar. Kuntz'un bu kararına saygı duymam mümkün değil. Bir insan kör olsa görürdü."