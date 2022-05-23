Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor tepkisi! "Stefan Kuntz'un bu kararına saygı duyulamaz"
Giriş Tarihi: 23.5.2022 19:24 Son Güncelleme: 23.5.2022 19:26

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor tepkisi! "Stefan Kuntz'un bu kararına saygı duyulamaz"

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan Emre Mor tepkisi! Stefan Kuntz’un bu kararına saygı duyulamaz

Türkiye'nin Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçlar öncesi aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda yer almayan Emre Mor, Stefan Kuntz'a tepki gösterilmesine neden oldu. Alman çalıştırıcının Emre Mor'u kadroya almaması tepki görürken, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, konuyla ilgili sert açıklama yaptı.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile açıklanan Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer almayan Emre Mor hakkında bir açıklama yaptı.

Stefan Kuntz'un seçimini eleştiren ekip, "Ne yazık ki Sn. Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir." şeklinde paylaşımda bulundu.

Bu paylaşıma ek olarak Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor canlı yayınına katılarak Emre Mor'un seçilmemesine tepki gösterdi.

Süleyman Hurma'nın açıklamaları şöyle:

"Emre Mor, Türk pasaportunu taşıyan en formda oyuncu. Bu bardağı taşıran son damla oldu bizim için. Sezonun özeti gibi bir karar. Kuntz'un bu kararına saygı duymam mümkün değil. Bir insan kör olsa görürdü."

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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor tepkisi! "Stefan Kuntz'un bu kararına saygı duyulamaz"
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