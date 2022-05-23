Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor tepkisi! "Stefan Kuntz'un bu kararına saygı duyulamaz"

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile açıklanan Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer almayan Emre Mor hakkında bir açıklama yaptı.
Stefan Kuntz'un seçimini eleştiren ekip, "Ne yazık ki Sn. Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir." şeklinde paylaşımda bulundu.
Süleyman Hurma'nın açıklamaları şöyle:
"Emre Mor, Türk pasaportunu taşıyan en formda oyuncu. Bu bardağı taşıran son damla oldu bizim için. Sezonun özeti gibi bir karar. Kuntz'un bu kararına saygı duymam mümkün değil. Bir insan kör olsa görürdü."