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Giriş Tarihi: 24.5.2022 00:10 Son Güncelleme: 24.5.2022 00:11

Hamburg'u deviren Hertha Berlin Bundesliga'da kaldı!

AA
Hamburg’u deviren Hertha Berlin Bundesliga’da kaldı!

Almanya Bundesliga'da sezonu 16. sırada tamamlayan Hertha Berlin, play-out rövanş maçında ikinci ligi 3. sırada bitiren Hamburg'u 2-0 yenerek kümede kaldı.

Hertha Berlin, Hamburg Volkspark Stadı'nda oynanan ve 55 bin seyircinin izlediği karşılaşmanın 4. dakikasında Dedryck Boyata'nın filelere gönderdiği topla 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Hertha Berlin, 63. dakikada Marvin Plattenhardt'ın serbest vuruştan attığı golle 2-0 öne geçti ve müsabakadan bu skorla galip ayrıldı.

Başkent ekibi, 19 Mayıs'ta sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybetmesinin ardından deplasmandaki rövanş maçını 2-0 kazanarak Bundesliga'da kalmayı başardı. Hamburg ise gelecek sezon bir kez daha Almanya İkinci Futbol Ligi'nde mücadele edecek.

Bundesliga'da sezonu 17. ve 18. sırada tamamlayan Arminia Bielefeld ile Greuther Fürth takımları küme düşmüş, Almanya İkinci Ligi'nde şampiyon olan Schalke 04 ve ikinci sırayı alan Werder Bremen ise Bundesliga'ya yükselmişti.

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Hamburg'u deviren Hertha Berlin Bundesliga'da kaldı!
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