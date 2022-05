Lütfü Savaş’tan Ömer Erdoğan açıklaması: Emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan resmen Hatayspor'a veda etti. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Ömer Erdoğan'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.



Dün akşam Hatay Stadyumu'nda oynanan ve Hatayspor'un 4-1 kazandığı karşılaşma sonrasında Hatayspor'dan ayrılmak istediğini açıklayan Ömer Erdoğan resmen veda etti. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile görüşeceğini ve ayrılmak isteğini ileteceğini belirten Erdoğan'ın istifası Hatayspor yönetimi tarafından kabul edildi.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ayrılma kararı alan Erdoğan'a bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileyerek "Hatayspor'umuzun 2 sezondur Teknik Direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Ömer Erdoğan hocamıza kariyerinde başarılar diliyor, vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Ömer Erdoğan ise yaptığı açıklamada bir gün yeniden Hatayspor'da çalışabilmek adına şimdi ayrılması gerektiğini belirterek, "Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'ın teknik adamlığımın ilk senesinde, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan koskoca bir şehir takımını, kariyerinde hiç süper lig çalıştırmamış bir teknik adama inanıp bu güzide kulübü bana teslim etmesiyle büyük bir onur büyük bir gururla bu değerli göreve başladım. 2 yıldır birbirinden değerli futbolcu kardeşlerimle çalışma fırsatı buldum, onlar gelişti biz de geliştik, bu kutsal yolda beraber yürüdük, beraber kader birliği yaptık hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Hatayspor taraftarlarına kendilerine gösterdikleri destekten ötürü teşekkür eden Erdoğan, "En son olarakta bu şehrin birbirinden güzel insanlarına, Hatayspor sevdalılarına değinmek istiyorum, ilk günden itibaren sorgulamadan, yadırgamadan büyük bir sevgiyle ve saygıya beni ve ekibimi bağrınıza bastınız, çok güzel skorlar, önemli galibiyetler aldık, bazen de üzücü hatta zaman zaman hayal kırıklığına yol açan skorlar aldık ancak; sizler medeniyetler şehrine yakışan karakterinizi şahsıma ve ekibime her daim gösterdiniz, hepinize sonsuz saygılarımı hürmetlerimi gönderiyorum" dedi.



Erdoğan, Hatayspor'u her zaman hak ettiği en üst yerlerde olmasını temenni ederek, "evet şimdi veda zamanı, bu satırları yazarken tüm yaşanmışlıklar film şeridi gibi geçen 2 güzel senenin özeti gibi beni üzse de bir gün tekrar buluşabilmek için bugün ayrılma zamanı, üzerimizde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler buradan büyük bir minnet duygusuyla ayrılıyorum, bu şehir her zaman kalbimin en güzel yerinde olacak ve Hatayspor kulübünü her zaman hak ettiği en üst yerlerde göreceğiz" ifadelerine yer verdi.