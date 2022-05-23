Manisa FK’da Levent Eriş dönemi!

Anlaştıkları iki isimle de geçmişte çalıştıklarını ve birbirlerini iyi tanıdıklarını vurgulayan Aktan, "Yeni teknik direktörümüz Levent Eriş hocamız, bildiğimiz, uzun yıllar beraber paylaşım içinde olduğumuz bir dostumuz. Levent Devrim de bu kulüpte çok önemli noktalara parmak basmış bir isim. Aramızdaki o sevgiyi, o aidiyeti, o coşkuyu ve güveni bütün Manisa'ya yansıtmak istiyoruz." dedi.

Kulüpte futbol direktörü olarak görev alacak Levent Devrim, evi gibi gördüğü bir camiaya dönmenin mutluluğu içinde olduğunu anlatarak, "İki yıllık bir ara verdik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bize bu görevi layık gören insanlara çok teşekkür ederim. Çalışacağız. Çok konuşan biri değilim, çalışırım. Çok işimiz var. İnşallah Allah bizi mahcup etmez." diye konuştu.