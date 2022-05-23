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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Okan Buruk, “Galatasaray için kendimi hazır hissediyorum” dedi

MEHMET ÖZCAN
Okan Buruk, “Galatasaray için kendimi hazır hissediyorum” dedi

Şampiyonluk yaşamış bir teknik adam olarak Galatasaray’da çalışmaya hazır olduğunu söyleyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, “Aslında takım aramıyorum ama böyle bir düşünce varsa hiçbir beklenti olmadan kulübe hizmet etmek istiyorum” ifadesini kullandı

Galatasaray'ın teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Okan Buruk, NTV'ye açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten teklif gelmesi halinde kabul edeceğini söyleyen 48 yaşındaki teknik direktörden satır başları şöyle: "2013'ten beri tek başıma çalışıyorum. Süper Lig'de birçok takımda görevde bulundum ve Galatasaray'a birçok kez de rakip oldum. Ama oyun içinde duygularımı belirtmeyi doğru bulmuyorum. Öyle bir insan da değilim. Taraftara şöyle gözükeyim böyle gözükeyim diye düşünmedim hiç. Ben bir futbol adamıyım, teknik direktörlük yolunda Türkiye'de en yukarılara çıkmayı hedefliyorum.

DİPTEN ZİRVEYE ÇIKTIM
Tabi Galatasaray'da teknik direktör olabilmek için bundan önceki kariyerimde büyük çaba sarf ettim. En dipten geldim yukarılara çıktım. Şampiyonluk yaşamış bir teknik adam olarak Galatasaray teknik direktörlüğünü kendime yakıştırıyorum ve de istiyorum. Sokak bir ayna tabi ki. İnsanlar gittiğiniz her yerde size olan sevgisini ilgisini mesleki anlamda gösteriyorsa ve birçok Galatasaraylı'dan da beni bir sonraki teknik adam olarak görmek istediklerini duyabilmek çok önemli. İnşallah bu bir gün olur. Benim için en doğru zamanda olması da önemli. Ve doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Mevcut hocaya da saygı göstermek gerekiyor fakat Galatasaray'da bir teknik adam değişimi olacaksa teknik direktörlüğe adayım.

PARA ALMADAN ÇALIŞIRIM
Bu benim için bir hayal... Yıllarca oynadığım taraftarın önünde teknik direktör olarak sahada yer almayı çok isterim. Kendimi hazır görüyorum. Seve seve Galatasaray'a hizmet etmeyi arzuluyorum. Kendimle ilgili şunu da belirtmek isterim: Çalışmadığım dönemde onlarca teklif geldi ama bekledim. Aslında kendime bir takım aramıyorum fakat Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi olursa ben de maddi hiçbir şeyi düşünmeden teknik direktör olarak Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum."

HEM LİG HEM KUPA ŞAMPİYONU
EN son Medipol Başakşehir'in başında teknik direktörlük yapan 48 yaşındaki Okan Buruk, 478 gündür her hangi bir takım çalıştırmadı. Şampiyon apoletli genç teknik adamın kupa koleksiyonunda Süper Lig (Medipol Başakşehir ) ve Ziraat Türkiye Kupası (Akhisarspor) şampiyonlukları yer alıyor

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Okan Buruk, “Galatasaray için kendimi hazır hissediyorum” dedi
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