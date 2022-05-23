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Giriş Tarihi: 24.5.2022 00:08 Son Güncelleme: 24.5.2022 01:14

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktör için tarih verdi! Jorge Jesus mu İsmail Kartal mı? "Pazartesi günü açıklayacağız"

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktör için tarih verdi! Jorge Jesus mu İsmail Kartal mı? Pazartesi günü açıklayacağız

Son dakika haberleri... Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak teknik direktörünü belirleyecek olan sarı-lacivertlilerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus için flaş bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Taraftarların merakla beklediği teknik direktör konusunu da değinen Ali Koç, 30 Mayıs Pazartesi günü teknik direktör konusunu açıklayacaklarını belirtti.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"İsmail hoca göreve geldi. Para pul konuşmadı. Kendisi geldiği zaman önümüzdeki sezon üst düzey çapında tanınan bir hoca aradığımızı, görüşmelerimizin olduğu, bunlardan birinin Löw olabileceğini biliyordu. Açık açık masaya koyduk. Hiç demotive olmadı."

"Bizim çalışabileceğimiz iki tane hocamız var. Biri doğal olarak İsmail hoca, biri de Jorge Jesus. Pazartesiye kadar ne yaptığımızı açıklayacağız."

"Jorge Jesus ile sadece yemek yemedik. Ciddi bir planlama var. 2,5 aydır takım üzerinde çalışıyor. Jorge Jesus ile anlaşmadık. Adam Portekiz'de yaşıyor, İspanya'ya mı gideyim? Adam orada yaşıyor. Joachim Löw'e de gittik görüştük. Karar veremedi, hocalığa dönüp dönememe konusunda karar vermedi."

Öte yandan Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığına da aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

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Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktör için tarih verdi! Jorge Jesus mu İsmail Kartal mı? "Pazartesi günü açıklayacağız"
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