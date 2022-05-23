Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktör için tarih verdi! Jorge Jesus mu İsmail Kartal mı? "Pazartesi günü açıklayacağız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Taraftarların merakla beklediği teknik direktör konusunu da değinen Ali Koç, 30 Mayıs Pazartesi günü teknik direktör konusunu açıklayacaklarını belirtti.
Ali Koç'un açıklamaları şöyle:
"İsmail hoca göreve geldi. Para pul konuşmadı. Kendisi geldiği zaman önümüzdeki sezon üst düzey çapında tanınan bir hoca aradığımızı, görüşmelerimizin olduğu, bunlardan birinin Löw olabileceğini biliyordu. Açık açık masaya koyduk. Hiç demotive olmadı."
"Jorge Jesus ile sadece yemek yemedik. Ciddi bir planlama var. 2,5 aydır takım üzerinde çalışıyor. Jorge Jesus ile anlaşmadık. Adam Portekiz'de yaşıyor, İspanya'ya mı gideyim? Adam orada yaşıyor. Joachim Löw'e de gittik görüştük. Karar veremedi, hocalığa dönüp dönememe konusunda karar vermedi."
Öte yandan Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığına da aday olmayı düşündüğünü açıkladı.