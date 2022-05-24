Adana Demirspor’dan İtalya Milli Takımı’na Mario Balotelli tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor, sahasında Göztepe'yi 7-0 mağlup etti. Karşılaşmaya 5 gol atarak damga vuran dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli, Avrupa'da gündem oldu. Balotelli'yi manşetlere taşıyan Avrupa basını, övgü dolu ifadeler kullandı.

THE SUN: ÇILGIN



Balotelli, Göztepe'nin savunma oyuncusunu sersemletti. 10 yıl önce Manchester City ile zafere ulaşan İtalyan forvet City'nin şampiyonluk gününde formundaydı. İtalyan oyuncu küme düşmesi kesinleşen rakibine karşı ilk yarıda yaptığı hat-trick ile zaten manşetleri süsleme hazırlanıyordu. Ancak maçın son anlarında çok özel bir şey yarattı. Bu golle kendini aştı. Sol kanattan topu aldıktan sonra ceza sahasına giren Balotelli rakibini sersemlettikten sonra rabona ile ağları havalandırdı. İnanılmaz golün videosu kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu.