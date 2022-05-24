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Giriş Tarihi: 24.5.2022 13:48 Son Güncelleme: 24.5.2022 13:56

Adana Demirspor'dan İtalya Milli Takımı'na Mario Balotelli tepkisi!

Adana Demirspor’dan İtalya Milli Takımı’na Mario Balotelli tepkisi!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a transfer olan ve bu sezon 18 golle adından söz ettiren Mario Balotelli son maçta Göztepe karşısında tam 5 gol attı. Gösterdiği performansın ardından açıklanan İtalya Milli Takım kadrosuna alınmayan Balotelli için kulübü Adana Demirspor'dan tepki paylaşımı geldi.

26 sene sonra Süper Lig'e yükselen ve gösterdiği performansla dikkat çeken Adana Demirspor ligi 55 puanla 9. sırada bitirdi. Son maçında evinde Göztepe'yi 7-0 yendiği maçta dünya yıldızı Mario Balotelli tam 5 gol kaydetti.

33 MAÇTA 19 GOL 6 ASİST

Transfer döneminde takıma katılan İtalyan dünya yıldızı Mario Balotelli'nin gösterdiği performans alkış topladı. Bu sezonu 33 maçta (Türkiye Kupası dahil) 19 gol ve 6 asistle tamamlayan Balotelli, Adana Demirspor taraftarının da sevgisini kazandı.

İTALYA MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNA ALINMADI

Avrupa Uluslar Ligi turnuvası öncesi aday kadrosunu açıklayan İtalya, Mario Balotelli'yi kadroya çağırmadı. Açıklanan kadro sonrası Adana Demirspor'dan tepki paylaşımı geldi.

"ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?"

Adana Demirspor'un hesabından 'Ne Zaman?' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kariyerinin en golcü ikinci sezonunu geçiren, Türkiye'deki tutumu ve performansı ile örnek olan Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na seçilmeyişini hayretle karşılıyoruz ve soruyoruz; Şimdi değilse, ne zaman" açıklamasına yer verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor, sahasında Göztepe'yi 7-0 mağlup etti. Karşılaşmaya 5 gol atarak damga vuran dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli, Avrupa'da gündem oldu. Balotelli'yi manşetlere taşıyan Avrupa basını, övgü dolu ifadeler kullandı.

THE SUN: ÇILGIN

Balotelli, Göztepe'nin savunma oyuncusunu sersemletti. 10 yıl önce Manchester City ile zafere ulaşan İtalyan forvet City'nin şampiyonluk gününde formundaydı. İtalyan oyuncu küme düşmesi kesinleşen rakibine karşı ilk yarıda yaptığı hat-trick ile zaten manşetleri süsleme hazırlanıyordu. Ancak maçın son anlarında çok özel bir şey yarattı. Bu golle kendini aştı. Sol kanattan topu aldıktan sonra ceza sahasına giren Balotelli rakibini sersemlettikten sonra rabona ile ağları havalandırdı. İnanılmaz golün videosu kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu.

LA GAZETTA DELLO SPORT: ÇIĞLIKLAR ATAN BİR GOL

Süper Lig'in son gününde Adana Demirspor, Göztepe'yi 7-0 mağlup etti. Mario Balotelli maçta 5 gol attı ama sonuncu gol rabona ile geldi. Çığlıklar atan bir gol. Aynı zamanda Milan taraftarı olan Balotelli için harika bir gün.

CORRIERE DELLO SPORT: SON GOLÜ ADETA BİR BAŞYAPIT GİBİYDİ

Balotelli, Adana Demirspor formasıyla Göztepe'ye karşı şov yaptı. İtalyan yıldız maçın kahramanı oldu. Balotelli maçı muhteşem rabona golü ile kapattı. Son golü adeta bir başyapıt gibiydi. Büyüleyici bir rabona ile kaleciyi çaresiz bıraktı.

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Adana Demirspor'dan İtalya Milli Takımı'na Mario Balotelli tepkisi!
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