Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay’da Thaciano veda ederek ülkesine döndü!
Giriş Tarihi: 24.5.2022 11:57

Altay’da Thaciano veda ederek ülkesine döndü!

İHA
Altay’da Thaciano veda ederek ülkesine döndü!

Altay’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano Mickael da Silva, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle beraber ülkesine döndü. Sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan Thaciano, “Benim için her zaman yeriniz ayrı olacak. Her zaman sizi destekleyeceğim” dedi.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Altay'da, sezon başında Brezilya'nın Gremio takımından kiralanan Thaciano da Mickael Silva, sözleşmesinin sona ermesiyle ülkesine döndü. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altay'a veda etti.

"Benim için her zaman yeriniz ayrı olacak"

Brezilyalı futbolcu, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Altay ailesinin mutfağından destek ekibine, yöneticisinden teknik ekibine, bu ailenin her bir ferdine teşekkür ederim. Bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi ve saygıdan ötürü teşekkürler. Her zaman sizi destekleyeceğim. Benim oğlum Thalysson Mickael İzmir'de, Altay'da doğdu. Benim için her zaman yeriniz ayrı olacak. Her bir taraftara tek tek teşekkür ederim. Hiçbir zaman unutamayacağım mücadeleler atlattık. Sizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere Altay ailesi."

Thaciano, bu sezon Altay formasıyla çıktığı 31 resmi maçta bin 986 dakika süre alırken, bu maçlarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Yunanistan liderini topa tuttu: Benim için Miçotakis diye biri yok!
CHP mitingindeki kürsüden yırtık terliğini çıkarıp göstermişti! Eğlence fotoğrafları çıktı
Son dakika: Finlandiya ve İsveç'ten NATO itirafı
Son dakika | FETÖ'cü Arif Erdem'in yeri ortaya çıktı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni harekat sinyali! Perşembe gününe işaret etti
SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması! Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü?
Muhalefetin anketçisinden skandal seçim önerisi: "Türkiye'yi alırsanız 3 gün sonra..."
Başkan Erdoğan'ın NATO çıkışı PKK'yı panikletti! Örgütün sözcüsü Norveç basınında yalvardı: Boyun eğmeyin
Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında son dakika: 19 şüpheliye 4 gün ek gözaltı kararı
Son dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay’da Thaciano veda ederek ülkesine döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA