Dünya varmış!

Beşiktaş'ın uzun süredir sırtında kambur olan ağır sözleşmeler ve yabancı oyuncu sayısı sıkıntısı sezonun sona ermesiyle birlikte ortadan kalktı. Siyah-beyazlılarda 14 futbolcunun sözleşmesi sona ererken maaş yükü de an itibariyleÖzellikle kadro dışı oldukları için bu sezon hiç maça çıkmayan Ljajic, Lens ve Douglas'ın maaş maliyetleri toplam 5 milyon 850 bin Euro olurken bu üç oyuncu bir dakika dahi süre almadan 100 milyon TL'lik yük oluşturdu. Ljajic bu oyuncular arasında en çok külfet veren isim oldu. Tecrübeli orta saha, hem kendisine ödenenkiralama ve bonservis ücreti hem de sezonlukyıllık ücretle başı çekti.Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren oyuncuların 9'u yabancı. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kontenjan sıkıntısı da bulunmuyor. Mevcut kadroda yer alan 7 yabancı futbolcuya ek olarak, Ajdin Hasic kiralıktan dönecek ve Gedson Fernandes de 1 Temmuz'dan itibaren sözleşmeli oyuncu olarak kadroya katılacak. Böylelikle yabancı sayısı 9 olacak siyah-beyazlılar istediği transfer harekâtını yapabilecek.Montero, Welinton, Rosier, Josef, Alex, N'Koudou, Ghezzal, Hasic (Ümraniyespor'da kiralıktı), Gedson (1 Temmuz'da resmen Beşiktaş'ın oyuncusu.)